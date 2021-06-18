【本報訊】近期二手市場旺盛，預期樓價於短暫時間內破頂。高處未算高，不少人趁機吸納。人稱「麻雀館大王」的石鑑輝家族，近來活躍於物業市場，最新以1,200萬元買入深井碧堤半島高層單位。

根據土地註冊處資料，「麻雀館大王」石鑑輝家族長子石炳祥在本月初以1,200萬元購入碧堤半島9座67樓D室，實用面積771方呎的三房間隔單位，呎價15,564元。原業主於2009年買入此單位，當時成交價僅490萬元，是次賣樓大賺710萬元，約12年間該單位價格升幅逾兩倍。

據悉，石炳祥近兩年積極投資物業市場。去年曾以5,550萬元買入北角維港頌1,323方呎的單位，其後又以3,260萬元買入馬鞍山峻源一伙實用面積1,615方呎的中層單位，呎價20,186元，並繳納15%，涉及489萬元的辣稅。今年4月更以1.22億元買入華懋九龍塘雲門連天台特色戶，實呎43,618元，同樣豪付1,830萬元雙倍印花稅。

天巒再錄蝕讓

中原余家堂表示，上水天巒再錄蝕讓，琉森大道單號屋，實用面積2,454方呎，以3,960萬元沽出，呎價16,137元。原業主2010年以4,130萬元買入上址，持貨約11年，是次轉手賬面蝕讓約170萬元離場。另淺水灣海峰園高層C室，實用面積1,961方呎，以6,650萬元易手，呎價33,911元，兩價格均創屋苑新高。