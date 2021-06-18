【本報訊】本港樓價與歷史高位再近一步。反映整體二手樓價的中原城市領先指數CCL報186.58點，按周升0.49%，距離2019年6月歷史高位190.48點，只差2%。

水藍．天岸呎價高達1.6萬

中原黃良昇指，新界西樓價走勢強勁，新界西CCL_Mass最新報175.21點，為歷史第三高，距離2018年7月份176.99點的歷史高位，相差僅1.01%，是CCL八大指數中，最接近歷史高位。指數按周升0.41%，連升6周，是近115周首次出現，累計升幅達3.27%，升勢持續而穩定。相信新界西CCL_Mass有望率先重返歷史高位，帶領整體大市繼續向上。

二手缺盤效應，樓價升勢轉急。美聯翟曉明稱，東涌水藍．天岸7座中層B室，實用面積862方呎，屬3房海景戶，剛以1,380萬元易手，呎價16,009元，創屋苑標準戶呎價新高。屋苑對上一宗同類成交，為同座低三層B室，面積及景觀相同，都是有海景，今年3月僅售1,170萬元，今次成交比3個月前賣貴210萬元。

翟曉明又指，其實這個單位在市場上已放盤約一年，業主最初開價1,280萬元，由於開價一直高於市價，其間亦曾加價至1,465萬元，直至近日遇上一名退休外籍人士，鍾情該單位海景，放盤一年終售出，成交價比最初開價貴100萬元。

原業主則於2008年9月以600萬元購入，現沽貨大賺780萬元離場，升值1.3倍。

其次，北角居屋健康邨直逼1,000萬元，3座高層G室，實用面積631方呎，3房間隔，最新以968萬元連地價易手，創屋苑歷史新高價。原業主2015年以730萬元連地價買入，6年賺238萬元。

大埔新達廣場本月首宗二手買賣即「雙破頂」，為4座中層C室，實用面積489方呎，兩房間隔，外望吐露港海景，以838萬元成交，打破屋苑兩房樓價歷來最貴紀錄，較銀行估價貴最多「一球」，呎價高見17,137元，創屋苑呎價歷史新高。