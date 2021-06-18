Coffee林芊妤近年成功轉型，由前大台藝人轉為一位全職媽媽，更是知名的註冊瑜珈導師，當然亦是擁有百萬名粉絲的KOL。一個人如果行運，加上尋找到成功的方向，當然所有事都順順利利。Coffee曾經在一個訪問時透露，她做網紅月入可以超過六位數字，試問做一個大台藝人，甚麼時候才可以月入六位數字？可能年薪都未必得，因為月入底薪可能數千元。而成功轉型背後是靠甚麼？努力？當然吧，但有時運氣到，加上轉到合適的行業，自然會有更好發展。但是，最近有周刊報道她秘密跟康子妮的緋聞男友陳逸汮進軍保險界，繼續開拓事業版圖吸金，究竟Coffee適合做保險嗎？還是繼續做KOL。

Coffee生於1989年9月21日，屬甲木，八字為己巳、癸酉、甲申，身強還是身弱呢？正常來說，只得月干癸水來生日元，月支日支屬金，金剋木，加上天干甲己合化土有或多或少的影響，應該是身弱，按道理Coffee喜水木，即印星和比劫，簡單說，一生有貴人、兄弟和朋友等支持，可以行舒服貴人懶運和行人力量得財運。但回看Coffee的經歷和大運，早年行屬木和水的大運，運程不算太好，加上當2015年進入屬火的大運後，運程越來越好，所以有機會是從格。即是說，她喜火土金，即食傷、財運和官殺。但之前有玄學家批Coffee命格是典型身弱格，喜水木，但2015年打後進入丙火大運反而越來越好，究竟是從格還是身弱，時間引證吧。加上KOL正正是屬火，因為利用網絡世界賺錢和名氣。所以，Coffee反而轉做全職KOL在網上拍片教瑜珈遠勝她當日在大台做藝人，因為傳統演藝屬水，流動性較高，加上早年行屬木和水的大運，當然運程比較反覆和較差。

Coffee從7歲起大運，先行十年屬木和土的甲戌大運，7歲至12歲更會集中行屬甲木的比肩大運。Coffee小學二年級時曾經留班一年，而在升讀中學時因為父親反對她參加籃球比賽且被對方打罵而離家出走，留在同學家中五日，因此錯過了中一入學註冊日，結果要另覓學校。到了12歲至17歲行5年屬土的偏財大運，運程相對較好。到2005年將會十年屬木和水的劫財和偏印大運，如果以從格計，應該是比較差的。雖然Coffee在2008年簽約無綫，於遊戲節目《耳分高下》中擔任「Sing之天使」雪梨，人氣慢慢提升，但始終演出機會不多。在2013年，Coffee因為同時感染兩種人類乳突病毒而引發前期子宮頸癌，經切除子宮壞死組織後已痊癒。在2014年6月，Coffee更被雜誌影到跟達利國際集團未來接班人林知譽（Will）到IFC遊走半天，最後兩人更被影到一同進入商場內的殘廁近30分鐘，被指行為不當。到2014年7月，Coffee返回TVB，與對方溝通後，最後和平解約，結束6年的賓主關係。由此可見，屬木和水的大運完全不利Coffee，所以應該不是正常以身強身弱的計算方法。

到了2015年，Coffee將會行十年屬火和水的丙子大運，所以Coffee運程慢慢提升，由藝員成功轉型為瑜珈導師。加上，2018年她跟任職銀行的澳洲籍馬來西亞華人翟志榮結婚，同年更誕下兒子翟德彥，一家三口生活幸福，一洗昔日負面形象，現在更是全職媽媽和擁有百萬粉絲的KOL。短短幾年時間，Coffee運程可以話十級跳，而且KOL屬火，透過網上教學拍片賺錢，火亦代表Coffee命中的食傷，代表思想、頭腦和才藝等，完全發揮個人需要的用神。

但有報道指，Coffee雖然每月廣告都有7萬元收入，但仍未心滿意足，近月更踩入保險界，加入康子妮上司兼緋聞男友陳逸汮旗下的保險團隊，估計是為了吸金而入行。因為Coffee曾表示始終做KOL和教瑜珈收入不穩定，不排除是為了未來賺錢大計鋪路，但保險業真的適合她嗎？先不論五行元素與否，根據保監局數據，截至今年５月３１日，持牌個人保險代理有89217人，行業競爭十分大，加上她是新入行，真的有信心可以應付嗎？況且，香港市場上，應該沒有太多同類型的知名瑜珈KOL，可以見到轉行或增加長線收入難度甚高。

保險業五行屬水，因為流動性較高，經常要外出見客，而且底薪不算高。另外，如果要求有底薪津貼，就要「對數」，壓力相對較大，一旦如果不達標，有機會要賠償給公司。還有，保險佣金高不是甚麼秘密，視乎不同種類的產品，有多有少。但是，如果是月供單，佣金亦可能是除開12個月出。說了半天，如果有同行批Coffee喜水和木，理論上她做保險會越做越好，可能比做KOL更好。但如果她真的忌水和木，保險業五行屬性不適合，恐怕做不到優秀成績或者做短線便離場甚至出現更多事事非非。

一份工作當然要選擇自己做得開心，但相信很大程度或某程度上人工多少亦會影響決定，又或者有人屋企「衣食無憂」，賺錢買花戴，但相信Coffee熱愛做KOL以及瑜珈導師多過保險，但為了將來鋪路亦無可厚非。其實做在家中工作做KOL，湊小朋友又得，教人做運動自己又可以保持身型，最重要是賺錢夠多。如果大家是Coffee，若然要滿足多方面，包括人工、前途和五行屬性等，大家會如何選擇？

白雪

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