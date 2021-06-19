長實（1113）繼上月完成回購要約，接納回購股東股份及註銷後，今個月開始，公司過去一周連續三日回購股份，合共315萬股，涉資共逾1.63億元。回購股份並註銷，最大贏家不是小股東，而是大股東李嘉誠家族。

自2015年長和系世紀重組後，長實曾有四個時期進行，首兩次(2016年3月至2017年6月）屬長實股價低潮期，回購價大約50至55元，然後大半年後的2018年1月，股價急升至75元，較回購價錄最少35%升幅。而回購1.6億股份並註銷，相當於總股本約4%，連同近數年李氏家族不斷增持，近乎用盡每年2%增持限度，李嘉誠家族持股量，亦由世紀重組後的30.15%，增至36.4%。

長實3月動用170億元代價從李嘉誠基金會收購4項基建資產，長實會以支付股份向李嘉誠基金會發行3.33億股份，每股51元，回購後李嘉誠家族在長實持股，由36.4%提高至41.7%，完成註銷股份後，李氏家族持有長實股份更進一步增加至45.6%，較六年前世紀合併後，足足增加15個百分點。

上周長實重啟回購股份，倘若重覆2016至2017年度回購程度（合共64次共斥88億元），以目前集團坐擁600億元現金，亦足以應付有餘。的確，隨住更多回購及註銷，李氏家族持股會逼近50%水平，但是否會啟動私有化，鋪路私有化，現階段似乎不大。以目前街貨逾五成、長實市值近二千億元計，要李澤鉅攞最少千億元以上、而股價較資產淨值（NAV）大折讓情況下，李氏家族繼續以「回購＋增持」的方法收集股份，效果顯然較私有化為佳。

較早前收購資產及回購，長實主席李澤鉅稱，完成交易可以令「股價靚仔啲」。確實，當李氏家族願意用51元收購街貨，以小超人算死草的性格，亦算是長實「至抵價」及支持價。但背後最大收獲最豐的，亦非慣於低買高賣的李氏莫屬。

利益申報，持有長和系內股份多年，用短炒角度去賺小超人錢，難度高，要以長線鬥長命的心態持有始穩賺，首重穩定派息，毋須理會股價波動，尤其是李澤鉅年代，要係佢身上賺快錢，註定沒可能。

李氏王朝進入李澤鉅年代，當「超人」埋首新經濟新玩具之時，長建（1038）和電能（006）靜待重啟合併、和黃醫藥用返13代號上市，以至長和及長實重疊的業務及資產重新梳理，都成為小超人未完成的任務。今年長和系表現跑贏恒指及同業，並非市場對小超人改觀，只是去年跌得殘罷了。

股榮

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