港人以BNO移民英國成新常態，上季錄得34,300宗BNO簽證申請。英國樓價首季已升逾10%，有80後投資者早年「食正」細價股熱潮，賺得第一桶金後，沽港股換英國樓。在2017年首次購入英國樓後，差不多每年買一間。

英國物業投資者蘇先生指，「就算無移民潮，本地都有好多需求，本地人已經爭到買唔到屋，雖然唔會似香港升得咁誇張，但以往每年保持3%至6%升幅。」

2015年港股大時代 ，蘇生食中細價股熱潮，他指「莊家股當時比較流行，自己研究背後的莊家點操作，跟莊搵食」亦都搵到10倍股，升5至6倍就沽出，至於有多少斬獲，他卻沒有透露。

與朋友夾份 分擔開支

他指，當時在股市贏錢後，便將資金轉投物業市場，想有更穩定的投資。但香港樓價太貴，於是開始鑽研外國樓市。在投資前，他亦做足功課，參加坊間的外國物業投資課程，了解英國二手樓市比其他國家較為穩健及回報可觀。

2017年，他跟好朋友合資購入一個曼城公寓，買入價約16萬英鎊（約172萬港元），更在當地承造按揭。每人各付20萬港元作為首期﹑律師費及雜費等。對於「夾份」買樓，他十分推薦「如果好Friend嘅話，資金唔夠，可以一人一半，因為之後有好多管理，同其他費用，可以一齊決定同分擔。」

事隔一年半，二人又看中另一間曼城的公寓，於是二人合資再買多間，買入價約20萬英鎊（約216萬港元），當時繳付兩成半首期，約50至60萬港元左右，跟拍檔對分後，每人約30萬港元。2020年他又跟好友購入17萬英鎊（約183萬港元）的排屋，這次是以「Cash buy」各人付一半。他指曼城樓價比倫敦平，可追落後。加上出租做Airbnb ，在球季時的租金回報十分觀。

由於疫情關係，英國企業推崇在家工作， 同時亦令郊區的獨立屋樓價屢創新高，他指2020年買入的第三間排屋樓價已升了兩成。

從事I.T.行業的他，除了投資英國物業、股市外，亦有投資虛擬貨幣，曾在比特幣8,000至1萬美元時買入，目前虛擬貨幣佔整體投資約一成 ，股票佔約四成，物業佔約三成，他認為撥出部份資金於英國樓可分散投資分險。

買樓勿鄰近河流

他建議，投資者若購入多間英國物業，在扣除個人免稅額後，用公司名義買入可以慳稅，而且物業的裝修﹑擴建或者其他費用都可以用作扣稅。

另外買樓不要鄰近河流，香港人喜歡面向海景及河景的物業， 但當地人就覺得一到冬天，河面結冰十分寒冷。而且英國常常水浸，河流氾濫會令大屋淹沒。