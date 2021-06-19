【本報訊】樓市即將破頂，市民蜂擁入市搶購新盤。大圍站上蓋柏傲莊III今日壓軸開賣173伙，為柏傲莊系列最後一輪大型開售。項目截收逾3.05萬票，超額認購175倍，打破1997年時青衣灝景灣的3.04萬張入票紀錄，成為香港新票王。

新世界（017）及港鐵（066）發展的柏傲莊III，今日開售173伙，折實737萬至2,897.9萬元，呎價18,760至29,037元，整批折實均價24,858元，較首張價單約2萬元，提價24%。入場單位8A座7樓E室，面積289方呎一房，折實737萬元，呎價25,502元。同日起招標46伙四房單位。

「浩劫灣」97年收3.04萬票

柏傲莊III最終收逾3.05萬票，比上一輪再多4,000票，凍結市場資金逾30億元。

新世界行政總裁鄭志剛表示，入票反應熾熱證明剛性需求龐大。柏傲莊第一至三期累售2,769伙，佔整個項目近九成單位，套現逾331億元；第三期共沽666伙，套現逾94億元。市場消息指，買家七成來自新界，兩成屬九龍區，餘下屬港島區；當中八成為用家，兩成為投資客。

事實上，灝景灣第一期在1997年6月開售，當時是正值回歸前夕，樓市處高峯。首批713伙平均建築呎價達6,300元，當年開售日買樓人龍由銅鑼灣世貿中心登記處，排至紅磡海底隧道入口，人潮洶湧成為一時熱話，最終錄得3.04萬張登記，超額189倍，凍結資金106億元。

發售後隨即碰上政府推出八萬五建屋計劃，以及亞洲金融風暴打擊，導致樓價大跌，大批業主淪為負資產，因此屋苑被冠以「浩劫灣」的惡名。更有業主持貨足足15年，至2012年單位樓價才返回購買時的水平。

VAU Residence售出54伙

萬科香港何文田VAU Residence昨開售首批55伙，全日售出54伙，套現逾3.6億元。項目即日加推3號價單，面積介乎209方呎至388方呎，包括7伙開放式、8伙一房及2伙兩房，折實價560.5萬至999.9萬元，呎價25,088至28,436元，比上周公開的首批每呎均價24,519元貴8.3%。

市場消息指，VAU Residence共有77枱客出席。從事金融行業的蘇小姐，預算約600萬元購入一房用作自住，心儀項目位置交通方便，可前往港島返工。另外，買家李先生以750多萬元購入項目一房，打算用作投資收租。