《蘋果》被打壓，那像極詛咒「最後一天」似乎不遠了，李家超籲其他傳媒與之切割，這一刀，不一定有良知，只要稍有智慧，也落不了手。因為，這根本是警告全港新聞從業員，I am the BOSS and there is no freedom of press，至於嗰個I，無錯呀，就是你這瞬間想的那個。

當政權連《蘋果》也容不下，「香港真係好靚」蒸餾水全線下架也不見怪，荒誕當日常的時代，或者香港人僅餘的話題，只剩下消費券有幾着數，打針可以抽乜獎，或者歐國盃捧邊隊好，這樣躺平大概不會觸碰紅線。

平行時空講金融科技、虛擬銀行，邊間虛銀走咗幾多人，邊間虛銀搵咗靚女明星代言，邊間虛銀有新產品？這欄還有寫下去的空間嗎？讀者有這種心情嗎？如果有得揀，你想要怎樣的Second Life？不如，畀少少時間大家沉澱下。

杜夫人

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