今年為反壟斷法實施後首個「618購物節」，過去各大平台在購物節後多會公佈交易金額，但在《反壟斷法》陰霾下，各平台顯得相當低調，僅京東（9618）公佈下單金額。

「618」開創者京東早前公佈，累計下單金額超3,438億元（人民幣，下同）創新高，較去年的2,692億元增長27.7%；亦超過了去年雙11活動期間的2,715億元。

去年阿里巴巴（9988）公佈，天貓618一共發放了140億元的消費券和補貼，累計下單金額為6,982億元。但今年僅公佈購物節首小時（6月1日凌晨0時至1時），淘寶直播的成交額超過去年天貓618首日全天數字，以及個別品牌銷售增長等。

至於其他有舉辦購物節的平台如抖音、拼多多、快手（1024），均沒有公佈交易額。其中抖音公佈，期內直播總時長2852萬小時，平台內參與618促銷的商家數量是去年同期的2.9倍，而快手及拼多多在購物節後均沒有公佈任何數據。

而小米（1810）則公佈，6月1日至18日全平台累計支付金額破190億元，創歷史新高，按年增90%。線下新零售累計銷售金額同比增長1.48倍，小米直播累計帶貨金額破13.4億元，按年增長92%。

網民對購物節感厭倦

內媒鈦媒體報道，自各平台紛紛加入618購物節，京東作為購物節開創者角色顯得模糊。有網民指：「今年618不太行，看了幾個平台，結果價格還不如家門口的超市活動」。而近年購物節舉辦時間延長至近一個月，「週期太長，以至於失去了一半的熱情」。

而反壟斷法下，各大平台紛紛予今年618的玩法貼上「簡單」和「用戶體驗」兩個標籤，但消費者的購物熱情依然難以調動。

分析指，對於一個主要以傳統商家和傳統用戶為切入點的消費節日來說，顯然已經無法真正摸准市場脈搏，冷清在所難免，如何做到精細化服務，將成為618之類的傳統電商購物節的新突破點。

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