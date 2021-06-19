傳媒這一盤生意不是容易做，撇除處境特殊的壹傳媒（282），近期香港傳媒界發生一系列事件，由星島（1105）賣盤、新傳媒再次上市、東方報業（018）易名，不約而同也反映出這個行業的掙扎。

何柱國自90年代入主星島，約21年來星島賺多過蝕，只有5年蝕錢，虧損總和約3.2億元；在賺錢的16年，平均每年賺約1億元；不過，近年盈利則每況愈下。

但星島近兩個財年越蝕越多，由2019財年蝕2,268萬元，擴大至2020年的8,090萬元，最終何柱國也需把星島，易手至佳兆業（1638）的郭英成。

以「正義傳媒」自居的東方報業集團，就算有疫情打擊，也錄得2億元純利（當中包括投資物業公允價調整約4,000萬元，以及保就業約6,000萬元收入），但出版報章及廣告收入卻按年跌1.35億元，反映出經營紙媒的難處。

有趣的是，公司擬改名「東方企控集團」，似乎想透過淡化「報業」二字，而邁向更多元化發展，例如貸款業務，讓香港人更加明白到「正義傳媒」百足咁多爪。

最後就是楊受成的新傳媒捲土重來，之前他已經把傳媒殼賣盤三次，後來購回傳媒業務，如1999年把新系集團售予林太鈺，次年把資產注入中太集團易名英皇科技資訊，兩年後又把殼賣給潘蘇通，然後楊受成購回新傳媒，於2008年將新傳媒集團上市，後來又賣盤予恒大（3333）。

大概在這位猛人眼中，傳媒是一盤可以結合財技的大茶飯，如在上次把編號708的上市地位易手時，就賺走約6億元殼價，而今次他搞「新傳企劃」，到底是為了擴充傳媒業務，抑或想故技重施？

最後，當然要提提壹傳媒，近年虧損連連，《壹週刊》一度想賣走最後沒成事、寧可直接倒閉也不賣走台灣《蘋果日報》，現在香港《蘋果日報》則遇上有史以來最大困境，定位與各大傳媒截然不同，很可愛。

十一少

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