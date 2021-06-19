記憶所及，這個專欄存在至少兩年，那時候初衷是金融業太多束縛，有不合理的，理得你是甚麼官威極大的監管機構，在這個園地，一於照鬧可也。這是國金89樓上自由的空氣，毋須仰人鼻息。

金融業刻下山雨欲來，惟未算有刀架頸，轟財庫局胡亂收緊查冊，銀行業最終獲放行；鬧港交所（388）上市科監管不力，不會因而被捕；笑金管局推波，是法律賦與的自由。

金融業繁榮，是因為活在這裏的人自由——有資訊、言論及新聞自由。但當有人奪取你的自由，然後說你犯事，犯的是自由地發表意見，然後說今次是個別案例、香港仍然自由，你明白當中邏輯嗎？

近日政府直接衝擊《蘋果日報》新聞室，凍結銀行戶口、斷水斷糧，最終目的不言而喻，只是不知道這一天甚麼時候降臨。

對比專欄有一天會消失，看到新聞工作者被囚，更令我嘆息。要向他們表示我們理解而不是旁觀他們的痛苦，非常困難。

要怒斥光明消逝

天已經轉暗，仍有人留守，直至夜幕降臨。但黑暗總有盡頭，曙光的彼岸前必先經歷跌宕。今天被囚禁的、仍在堅持的、選擇離開的，也不要溫和地走進那良夜、要怒斥光明的消逝。

「不要溫和地走進那良夜

老年應當在日暮時燃燒咆哮

怒斥，怒斥光明的消逝

雖然智慧的人臨終時懂得黑暗有理

因為他們的話沒有迸發出閃電，他們

也並不溫和地走進那個良夜

善良的人，當最後一浪過去，高呼他們脆弱的善行

可能曾會多麼光輝地在綠色的海灣裏舞蹈

怒斥，怒斥光明的消逝

狂暴的人抓住並歌唱過翱翔的太陽

懂得，但為時太晚，他們使太陽在途中悲傷

也並不溫和地走進那個良夜

嚴肅的人，接近死亡，用炫目的視覺看出

失明的眼睛可以像流星一樣閃耀歡欣

怒斥，怒斥光明的消逝」

共勉之。

程總裁

fb.com/IFC89