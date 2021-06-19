本港連番受社運及疫情打擊，零售市道一蹶不振，連帶商舖租金急「插水」。差餉物業估價署（差估署）早前公開2021至2022年度，多區物業的應課差餉租值，其中，4個地標式商場，即中環國際金融中心（IFC）、銅鑼灣時代廣場、九龍站圓方，以及尖沙嘴海港城這些核心區商場，紛紛湧現租值低過百萬元的舖位。

差估署每年公佈下年度多區不同物業的應課差餉租值，當中會以10月1日作為估價依據日期，即根據當日物業租金水平，而隨後的租金升跌亦不會影響租值水平；以2021至2022年度估價冊為例，相關物業之估值即為去年10月1日之租金。至於應課差餉租值，則為假設物業在估價指定日期空置出租，每年可得的租金，當中考慮因素包括樓齡、面積、完工質素、位置、交通設施等，並根據相關租金徵收物業差餉。

據2021至2022年度估價冊，IFC、圓方、海港城及時代廣場均出現估值低過百萬元的舖位。其中，座落於本港金融核心地帶的中環區的IFC，平日大多為消費力高的中高產人士集中地，惟場內最新有4個舖位租值跌穿百萬元，佔商場舖位總數198個約2%。

本報發現，當中最低租值為3樓3007號舖，現由美國香水品牌Le Labo租用，差估署估算舖位來年度租值僅約88.8萬元，較本年度118.8萬元「插水」約25%；而每月租金亦只價值7.4萬元。

至於一向名店林立的海港城，隨着旅客消失，去年變得吉舖連連。差估署更估算該商場新一年度將有10個舖位租值跌穿百萬元，佔商場舖位總數184個的5.4%；其中以3樓LCX 21A號舖情況最為慘烈，一年租值僅31.8萬元，即每月租金僅價值2.65萬元。

自疫情爆發以來，各地「封關」下，訪港旅客絕迹，本港零售市況可謂直線「插水」。許多大型國際品牌紛紛不敵「寒冬」，棄租核心區舖位，但有不少口罩商及民生店舖則成逆市奇葩，密密趁平租殺入核心區一線地段；其中連鎖口罩店masklab於去年9月「轉戰」實體門店，不足一年已開設6間分店，當中最為矚目莫過於中環皇后大道中華人行地下舖位。

該公司零售負責人Alan，曾多次為品牌物色不同「靚舖」，包括上述華人行「龍頭舖王」。他表示，一般租舖前需約1至2星期作準備，如進行分析及統計人流等工作：「有陣時可能隔兩個舖位已經唔同世界，例如分岔路，可能10個路人，9個都會轉右；租舖最緊要睇人流同邊個時段會比較多人，有啲位置可能周末比較多人行，咁一個星期分分鐘淨係做得兩日生意。」

本報記者早前與Alan分別走訪圓方及海港城兩個入場舖位，他坦言：「圓方入場舖位位置好『隔涉』，雖然個舖面積大啲，但注目度好低；畀我揀一定揀海港城間舖，對正扶手電梯。」Alan續指，隨着疫苗接種展開，本港疫情漸趨穩定，市場普遍預期經濟於短期內復蘇，近期舖租已較去年回升。

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