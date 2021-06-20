美國聯儲局官員開始談論加息，儘管他們所說的加息，最早也是2022年，但已經足夠使到已經出現泡沫的美股面對巨大的壓力，道指連跌多日，對港股會有心理上的壓力，但相信也僅僅是心理上的壓力，目前港股的基本面相當強，因此也不必太過悲觀。

港股基本面強勢之一是估值低，不少股的PB值都非常低，有私有化的憧憬。近日我提起的一些超低PB股，如新世界百貨（825）、大新金融（440）、大新銀行（2356），股價皆有不錯的表現。是的，這類超低PB值的股不會永遠如此，市場遲早會發現其價值。

香港上市的物業管理股越來越多，曾經出現熱炒，每一隻都升，但是，多了之後，投資者有所選擇，於是股價就開始兩極化，有一些至今依然表現得不錯，另有一些之前可能炒過頭，面對巨大的調整壓力。

物業管理股賺錢多少，與母公司的整體戰略有關，簡單的說，能賺大錢的物業管理公司多是受到母公司特別照顧。

現在，又一隻物業管理股越秀服務（6626）正在招股，越秀集團是廣州市政府所擁有的，廣州市政府一向來最懂得照顧「自己人」，看看廣州地鐵與越秀地產（123）的關係就會明白，因此，我也相信將來越秀服務也會同時得到越秀地產及廣州地鐵的照顧。

舜宇光學（2382）股價在上星期表現是恒指成份股中最佳的，升幅達20%。現在這類鏡頭製造股，已經不單止炒作手機不斷的增加鏡頭，而是炒作將來自動駕駛汽車裝上的鏡頭可能更多，一輛自動駕駛汽車要四方八面的觀察外部的情況，很可能要裝上數十個鏡頭，再將數十個鏡頭所拍攝的實景瞬即加以分析，完成自動駕駛。

曾淵滄

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