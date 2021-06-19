中國香港警方上周四行使《國安法》，以涉嫌串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全，登門拘捕壹傳媒兩名管理層、三名新聞工作者；隨即派出500人搜查《蘋果日報》辦公室，帶走編採部多件電子器材返署。

當日警方國安處高級警司李桂華告誡市民不要招惹嫌疑，另籲《蘋果》員工「小心啲」。經過深思熟慮，我才想到全世界其實都有「禁語」，例如不應稱呼黑人為黑鬼（nigger）、不應稱比利時人為法國人、不應學着當年納粹黨般高呼「希特勒萬歲」（Heil Hitler）。歐美「禁語」多的是，同樣涉及各民族歷史傷痕，怎麼我就只曉得批評中國共產黨不該呢？

再進一步說，中國嚴格控制民眾言論和新聞自由，其實不無道理。做個比較，蘇格蘭2014年舉行過獨立公投，結果得票不夠，續留大不列顛聯合王國。英國政府最終沒有懲罰任何人，連時任蘇格蘭獨立運動領袖兼首席部長薩蒙德也只是下台了事。這種手段，實在太溫和太軟弱，也就難怪有人想脫離。反觀中國，「獨立」兩字在任何角落都是偽命題。事關祖國班領導百分百優秀，國民不可能有任何有怨言，自然沒有人打算分裂國家。

可嘆香港不少人深受殖民思想洗腦。有班人恃着「一國兩制」給予自由，常常提着當年港英政府成立廉署、九年免費教育、擴大公共房屋等歷史事件；卻不會感激主權移交廿多年來中央一系列惠港政策，包括開放自由行令香港金行藥房開到成行成市，並會引進廣深港高速鐵路體系或建立港珠澳大橋等，以助香港融入中國發展。如今《國安法》切實執行，中國國家發展偉大恩澤終能切實降臨香江，我猜，香港傳媒「小心啲」不要說太多話而已。這種犧牲實在值得，不是嗎？

最後引用藍絲愛國愛港陣營一句至理名言作結：「如果真係咁唔鍾意香港，咪咁睇吓英國政府肯唔肯接濟你哋囉！」

言又勤

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