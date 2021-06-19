美國聯儲局議息出爐，更多官員預期提前至2023年加息，似乎會早過預期收水。而港股科技股持續乏力，展望第三季，相信港股主調仍是舊經濟股。

本季舊經濟股錄得強勁升幅，又以航運板塊領跑，截至6月17日止，中遠海控（1919）以股價翻倍成為最強勢股，東方海外（316）亦升逾三成；零售包括李寧（2331）、周大福（1929）、安踏體育（2020）等，升幅介乎30%至55%。

至於新經濟股，舜宇光學（2382）股價雖抽升達兩成，惟比起公用、資源、地產股等個股升幅，實在難以匹敵。

專家：新經濟股宜慎選

艾德證券期貨聯席董事陳政深指，第三季他仍看好舊經濟股，主要炒經濟復蘇，特別是涉及民生的股份，包括零售及餐飲股繼續看高一線，大快活（052）又比大家樂（341）佳，因派息、營運情況較理想；體育用品股估值次季已衝高，回吐時可考慮入手特步（1368），因其4個國際知名品牌業務未完全反映於業績。

他續指，新經濟股要慎選，因美股強勁時，港股卻沒有跟升，加上部份個股抽高即湧現獲利盤，反映資金對港股中長線部署有戒心。

耀才證券研究部總監植耀輝亦認同，第三季航運股持續跑贏的基調不會改變，尤其貨櫃航運在旺季仍看旺，直言「高位追都冇辦法，即使運費唔再升，賺錢能力都不得了」，並指銀行股要等加息才反彈有力。

科技股部署上，植耀輝認為美股可留意微軟、Facebook等龍頭，港股不少科企正面臨內地反壟斷調查，以及紛紛表態將資金投入新業務等，將影響盈利表現，故「有貨可揸，冇貨喺部署上唔使急」。