【本報訊】聖路易斯聯儲銀行行長布拉德指通脹升溫壓力下，美國或提前於2022年首度加息。紐約股市前日於俗稱「四巫日」的四期結算日表現波動，道指前日跌逾500點，上周累跌3.45%，為八個月以來最差一周。

一周挫3.5% 八個月最慘

聯儲局兩位官員前日分別接受訪問，布拉德前日於CNBC訪問指，美國明年加息是明智之舉，較聯儲局本月議息後暗示的加息時間更早。他預測美國通脹升溫加劇，今年通脹將高見3%，並持續高企於3%水平。明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利唱反調，他期望美國2023年前都不會加息，讓勞工市場恢復至疫情前水平，重申通脹屬暫時性。

美聯儲顯露「鷹姿」，還有前日是四項期權結算日，道指挫533點，報33290點，上周累跌3.45%，為八個月以來最大一周跌幅。標指收跌55點至4166點，納指跌130點至14030點，這兩項指數上周分別累跌1.9%與0.3%。

iFast Global Markets副總裁溫鋼城昨日指，兩位儲局官員今年沒有議息的投票權，理論上他們提出加息的言論，可視為儲局向市場「試水溫」，投資者可留意聯儲局主席鮑威爾將於美國時間周二（22日），出席眾議院新冠肺炎危機專責小組委員會舉行聽證會的講話。

豐盛金融資產管理董事黃國英表示，市場出現風險胃納下降迹象，投資者做策略性配置注碼，押注科技股的邏輯是炒作通縮，不是通脹，如Ark Invest創辦人Cathie Wood今年5月提到美國面臨「基於創新科技通縮」。