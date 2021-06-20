如果時光可以倒流，我願意回到2019年6月16日二百萬香港人和平上街的那天。當日，權力是何等的窩囊，人民是何等的文明！

那天，沒有人高叫打倒共產黨，沒有人「裝修」商店，大家都是很卑微地要求撤回惡法，和就警方執法成立獨立調查委員會。林鄭的回應是令人徹底失望的，情況急轉直下。同年11月區議會選舉，反對派KO建制，大家都為此雀躍不已。我估計事件令北京震怒，決心下殺手鐧。但那刻，大家都在慶祝勝利。

商務應酬頻繁的人，相信都有用電子日曆的習慣。我創業轉眼又是一旬，生意總是有起有落，那天，我將過去12年的電子日記併在一起看，發覺生意上一些看似是高潮的時候，麻煩很快便跟着來；一些很艱難的關口，轉個彎原來是一條寛敞的路。今天有些人告別了香港，有些和理非身陷囹圄。我覺得沒有人有權要求別人為自己的政治理念做英雄，為此我痛惜那些在付出代價的人。但權力的傲慢何嘗不是它的致命傷.

劍虹和我是舊識，三十多年前曾經短暫在《財經日報》共事，那年劍虹應該是剛中大畢業。入職不久，報館便結業，我也離開短暫的傳媒工作。這些年，我倆交往不算頻密，對上一次是他安排跟Jimmy飯聚。事情發展下去，如果《蘋果》天殺的真的不幸結業，能夠兩次一起做到報館「執笠」，亦算是人生異數。

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沒有最差，只有更差。

7月1日之後，很多政治新聞，我都有興趣評論。《圓方集》每周才見報一次，周初很想講的事情，未到周末已經被其他新聞蓋過，所以連談興也跑掉了。

早前，駱主任說：「叫囂結束一黨專政者是香港繁榮穩定的真正大敵。」之後，連我頗有好感的曾鈺成也出來解釋為什麼CCP和其他政黨不同，皆因黨員上億，完全可以反映民意云。中國領導人喜歡被稱萬歲，唯物辯證法告訴我們歷史上沒有一個王朝是永續的。再者，中國體制內有黨外人士，所以專政不成立。還是王志民說得好：「一黨專政是偽命題」，所以叫囂結束一黨專政者只是假想敵而已。

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