Michael Douglas主演的The Kominsky Method是一套奇葩電視劇(下文含劇透)。一套題材圍繞兩個暮年阿伯吐槽人生,而全劇主要演員平均年齡超過64歲的喜劇,點睇都是票房毒藥的組合吧,可是卻出奇地好看。

Michael Douglas飾演的Sandy Kominsky是一名失意的演員,在荷里活開學店教人演戲。他的老友Norman Newlander(Alan Arkin飾演)是名成利就的經理人,兩人終日互窒是全劇靈魂。Norman是mean精,演活那種咀裡串爆、內心溫柔的暖男阿伯。

可是來到劇集第三季,Norman不演了,一開場就是他的葬禮。沒有Norman的Kominsky Method明顯走調。就如人生總會有一個半個食咗誠實豆沙包的朋友----他永不做大好人只講好聽說話,而是有碗話碗,願意做醜人講出一些大家不敢當面說的話。如果疏遠這種朋友,其實只是你自己的損失。

無奈世事無常,生離死別無得揀。Sandy Kominsky在劇中教學生演出死亡時,這樣說:「如果將來你有機會演的這樣的戲,帶着敬畏的心來演,把這當成神聖的事,必恭必敬地去演。 (So if you should ever have the opportunity to play such a scene, approach it with reverence. Consider it holy. Make sure it receives your utmost care and respect.)

人生如戲,真死假死都要心懷恭敬。每一天都可能是最後一天,有了這種覺知,才懂感恩珍惜。只要《蘋果》還在印,我都會恭敬地寫下去。

戚風生

