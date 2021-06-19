偶然睇新聞見到金舖劫案，賊人打劫數十萬，現在這個數額，連在香港買層樓都做唔到，當全街都係天眼，明目張膽的打劫是無處可逃的。

有一些加密貨幣持有人想套現，相約南亞裔在某地點進行現金交收，賣家利用電子錢包P2P方式，將加密貨幣轉移至對方電子錢包。結果賊人收到對應的加密貨幣後，就拒絕支付現金。

以前打劫，被劫者不會配合打劫方的行動。但以上案例是，大家有默契要低調地進行交收。

這類騙案最主要是因主流金融系統把反洗黑錢的要求定得太高，不接受加密貨幣荷包或交易所跟銀行之間的交易來往。部份大額加密貨幣投資者只能鋌而走險，約陌生人利用現金交收。

再舉例，某一位富商持有很多比特幣，有心人向富商推銷，說自己最近新開發了一隻加密貨幣XYZ，可以接受比特幣認購。最後，富商支付了所有比特幣，XYZ卻跌至價值等於零。富商當然用法律途徑控告這位有心人，結果法律判了這位有心人無罪，因為他的而且確有履行承諾，答應將比特幣轉換成另一個貨幣，只是XYZ的價值變成零，冇辦法兌現現金而已。

要減少這些劫案只有一個方法，就是銀行直接承認加密貨幣的存在，容許加密貨幣跟銀行之間可以做一個有效兌換。現在世界很喜歡吹噓虛擬銀行有幾先進，其實銀行服務個餅就係得咁大，當你吹噓虛擬銀行要如何發展的時候，無可否認是搶了傳統銀行業務的芝士。

如果虛擬銀行能夠跟加密貨幣公司進行交收兌換，做大個餅，就不用直接掠奪傳統銀行的既得利益。在香港，加密貨幣之間的交收兌換是有迹可尋，洗黑錢空間不及其他城市那麼大。因為，我們將會實施電話卡實名登記。

渾水

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