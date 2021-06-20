本港樓價破頂在即，不少大型新盤開售持續帶起市場氣氛。其中新世界（017）及港鐵（066）旗下大圍站柏傲莊III昨日截收逾3.05萬票，打破青衣灝景灣24年前紀錄，成為本港新票王；項目挾父親節，今日壓軸盡推173伙餘貨，其中有大手客「一客三食」，涉資約5,400萬元。

新世界發展營業及市務部總監黃浩賢表示，柏傲莊III暫沽34伙，其中錄得15組大手客以5,400萬元，購入兩伙三房及一伙兩房；項目此輪最貴重單位、第1A座52樓B室，折實售價2,897.9萬元亦已獲承接。黃續指，對後市抱有信心，而現時市場以用家為主，預計購買力將持續釋放，樓價將平穩向上。

柏傲莊III是日推售173伙，包括27伙一房、50伙兩房、58伙三房，以及35伙四房；實用面積285至1,022方呎；維持最高20%折扣優惠，折實介乎737萬至2,897.9萬元，呎價18,760至29,037元，整批折實均價24,858元。另同日起招標46伙四房單位。

美聯物業住宅部行政總裁布少明指，該行於A1組大手客時段，有一組客戶斥資約3,500萬元，購入項目一伙四房及一伙兩房作自住；項目亦不乏投資客入市，預計未來呎租可達50至55元。布續料，隨着有新盤落實下月開售，本月一手將錄約2,100宗，與上月相若；而本月份樓價料升2%，並有機會於下月破頂。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，相信柏傲莊III此輪銷售仍然熾熱，料有望可即日一Q清袋；其中該行有客人有意「一客四食」，料涉資6,000萬元。陳續指，截至昨日，本月一手已暫錄1,300宗，相信全月可達2,300宗水平；而反映樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）將於2至3個星期進入歷史高位。

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