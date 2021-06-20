上周加息點陣圖顯示，美國2023年底前會加息兩次，當大家鬆一口氣，心諗「仲有兩年，炒住先喇！」轉頭儲局官員布拉德(James Bullard)就補多一刀，預期明年底會首次加息，猶如一個癌症病人，本來有兩年命，忽然醫先話你知得番一年，點都會有打擊，上周五晚美股反應如出一轍。

美聯儲每年有十多位官員有投票權，布拉德一家之言本不足懼，但佢明年有投票權，個市驚一驚好合理，但究竟係驚幾日又升番，抑或大調整將至？個人傾向係前者。原因有兩個：

一、縮表連時間表都未有，你同我講加息？就算真係明年底開始加，距今仍有一年半，個市會唔會跌足咁耐去等你加呢一口息？大戶真係信呢個死線的話，未來數月必然會搵個藉口勁炒一轉上去出貨，驚還驚，但唔係依家。

二、儲局官員唔係神，無預知能力，「明年底首次加息」的預測，必然係建基於一大堆假設，例如「未來一年經濟維持目前增長水平」、「失業率繼續降」、「目前高通脹係暫時性」、「疫苗有效，經濟順利重啟」之類，未來一年的變數可以好大，加上印錢向來「加快減慢」，縮表當今年底開始做，循序漸進，起錶都搞一年，縮完即刻加息？抑或縮表加息一齊做？兩者機會都唔大。真係要擔心，都驚滯脹好過。

睇美股周五各板塊表現，科技股表現遠勝舊經濟，特別是SaaS、網絡安全等股份，不少懶理指數繼續破位，下半年新舊經濟強弱似再互易，愛炒科技股的戰友，係時候搵定出擊目標了。

魏力

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