財政司長陳茂波發表網誌，指電子消費券能透過700多萬市民的力量，增強對電子支付的需求，並帶動經濟的復蘇，透過「政府搭建、民商合力」，加快電子支付系統在港的應用與發展。

陳茂波重申，「在港居住」的定義是在今年6月18日之前的兩年內曾身處香港，有關做法是考慮到疫情可能影響部份市民回港的安排，而在境外升學或參加勞工處推行的「工作假期計劃」，又或參與「綜援長者廣東或福建省養老計劃」、「廣東計劃」或「福建計劃」的長者，都符合申請資格。

他亦提到，無論是實名登記的八達通卡，抑或是普通八達通卡，都可用作登記領取消費券；遞交電子登記後，短訊會發送至市民提供的本地流動電話號碼，列出相關登記的參考編號，以作日後的查閱之用。

他預料，計劃將為本地零售、餐飲和服務業市道注入力量，更重要是推動儲值支持工具的普及應用。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略