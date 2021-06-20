●中國燃氣（384）與聯合國環境規劃署訂立諒解備忘錄，內容包括同意按照「油氣甲烷夥伴關係2.0框架」中規定的方式和時限，在甲烷排放報告方面 互相支援合作、雙方將 定期舉行會議，以確保油氣甲烷夥伴關係的實施等。

●金風科技（2208）公佈，旗下全資附屬北京天潤，向三峽清潔能源基金轉讓持有的哈密鑫天0.01%股權，並向子基金轉讓持有的哈密鑫天99.99%股權。

哈密鑫天主要從事風力發電項目及其它新能源的開發、 投資、建設、經營、管理、技術服務、諮詢服務等，轉讓代價約7.31億元人民幣（下同），料出售事項實現稅前投資收益約1.66億元。公司指，出售事項將為北京天潤帶來投資交易利潤、實現資金回籠，並提升北京天潤的資產收益率。

●兌吧（1753）陳秀義因工作調整已辭任執行董事，王賽斌亦辭任聯席公司秘書，由吳嘉雯接任。

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