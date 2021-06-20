多個新盤緊接推售，分薄二手客源。據中原地產統計，十大屋苑周末兩日共錄16宗成交，按周回落兩成，其中觀塘麗港城本周「吞蛋」作結。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，父親節周末多個新盤熱賣，，令二手交投略為受壓，加上市場購買力陸續分散至二、三線屋苑，而藍籌屋苑樓價年內已累積一定升幅，買家入市卻步；惟相信隨着屯馬綫通車、疫情緩和等利好因素帶動下，樓市交投將持續暢旺。

各區藍籌屋苑方面，紅磡黃埔花園周末錄約4宗買賣，按周升一倍，並跑贏各大型屋苑。其次則為將軍澳新都城，兩日有約3宗成交；中原地產柯勇指，屋苑最新成交單位為2期9座中層D室，實用面積538方呎，三房一套間隔，以915萬元易手，呎價約17,007元。原業主於2009年以308萬元買入單位，持貨12年，現沽貨賬面獲利607萬元，單位升值近2倍。

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