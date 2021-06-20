由中駿集團（1966）分拆的物管企業中駿商管明日起招股，招股區間為每股3.7元至4.6元，入場費為4,646元，IPO所得淨額約為17.7億至22.1億（未行使超額配權），美林及瑞銀為聯席保薦人，預計7月2日掛牌。

中駿商管將引入四名基石投資者，包括安踏體育（2020）副主席兼執行董事丁世家之家族信託的控股公司、恒安國際（1044）執行董事許清流全資擁有的King Terrace Limited等。四名基石投資者將合共認購5.43億元股份，以招股區間中位數每股4.15元計，相當於發行股份的26.2%（假設超額配股權未獲行使）。各基石投資者將有由上巿日期起6個月的禁售期。

截至去年12月31日，中駿商管擁有104個在管商業及住宅項目，在管總建築面積約為1,620萬平方米及簽約總建築面積約為3,660萬平方米。根據仲量聯行的資料，截至去年集團的在管總建築面積在中國提供商業物業管理及運營服務的物業管理公司中排名第15位。

中駿商管董事長黃倫表示，母公司中駿集團預計到2025年開業及在建的世界城數量將超過100座，這將令中駿商管有更穩健、更長遠的增長。

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