近期油價一枝獨秀，坊間有很多解釋。然而愚見以為，油價是次緩慢而穩步向上，不似受某單一消息（如早前貨輪阻塞運河）刺激所致。如斯推升油價的因素應有兩個，「由來以久」，一是通脹，二是疫情。查近期油價爆升的兩個日子，一是4月中，另一5月下旬。再查美國出數據日程，4月中正是出CPI，5月下旬則出PCE通脹。明晒。

另一推波助瀾主因，是疫情大幅改善。任你一眾醫學專家教授出來講第五波殺到，事實上全球每日新增確診個案確在顯著回落，甚至可謂急跌、大跌。從公開數據所見，4月尾高峯時全球每日新增90萬人，截至上周中已跌至30萬，接近2月中時的第三、四波之間的階段低谷。若能續跌至20萬水平，則更低於第二、三波之間的階段低谷。

有否這樣樂觀，兩、三周後便知。早前疫情最劣的印度，每日確診由5月初的逾40萬跌至上周中的6萬；曾憂奧運要告吹的日本，同期數字由7,500跌至1,000以下；5月下旬至上周中，台灣的亦由每日逾700跌至200以下。只有最近才惡化的俄羅斯、巴西、英國數字才未回落。是疫苗嗎？全球疫情始跌時，已完成接種率還未到4%！

區區曾在多個場合發表計量估算，儘管疫苗在學理上有用，但當實際派上用場時，未見疫苗接種率跟每日確診個案或傳染率有穩定而顯著的反比統計關係。說得準確點，就是視乎何等迴歸模型，間中有顯著關係但未必反比，間中也有反比關係但未必顯著，而僅偶有顯著比關係。隨着數據累積和反覆測試過不同迴歸算式，結果也大致如此。

然而早在一年許前，區區亦曾引述關於全球大流行的歷史紀錄甚至一些醫學文獻，指出歷次導致大規模死亡的疫情為時多在兩年上下，時而年幾、時而兩年幾。很巧的，這跟歷次經濟大衰退或股災大熊市的為時長度相若。沒有任何理論解釋到為何是年幾、兩年幾，經濟無，金融無；區區敢講，醫學都無。偏偏時間性是全人類最想知道的。

緊跟書本的專家、教授，錯不起的，不會有膽去推測甚麼，而所講的都模稜兩可。然而市場猛人善於觀勢，目前看來，縱有第五波亦不似會糟過第四波。

羅家聰

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