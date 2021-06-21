海底撈（6862）上周跌穿40元大關，股價短短4個月內更累跌54%，市值蒸發逾2,400億元。這間經營火鍋業務的餐廳，曾以無微不至的服務成為佳話，並引起同業模仿，惟疫情衝擊下，海底撈去年淨利暴跌近9成，創辦人張勇亦痛失新加坡首富之位。

《長江商報》報道，外界普遍認為海底撈成功彈起，是贏在服務，而非性價比。但張勇卻稱海底撈的核心競爭力，來自他獨創的一套人力資源系統，包括引入KPI管理鼓勵員工做多賺多，成功激發員工創意、熱情，是餐飲業獨有的模式。因此，海底撈的員工薪酬往往高於同業10%，離職率也較低。

盛極一時的海底撈，分店相繼進駐新加坡、美國等地，2018年海底撈在港股上市，張勇身價也水漲船高。當年10月，張勇、舒萍夫婦二人以550億元人民幣身家，排名2018年胡潤百富榜第34位，同年入籍新加坡。2019年8月29日，《福布斯亞洲》雜誌公佈新加坡50大富豪榜，張勇以138億美元淨資產登上榜首，一躍成新加坡新首富。

不過，疫情爆發後，也暴露了海底撈的市場敏感度不足、管理失效。張勇將海底撈定位為大眾品牌，提倡越便宜越好，惟網民踢爆疫下火鍋配料竟暗中加價5%至28%，食物味道亦屢受批評。由於海底撈不設最低消費，早前內地網民瘋傳17元人民幣吃一餐，例如只叫清湯並狂食免費提供的牛肉粒、番茄湯和水果等，再做免費手部護理和美甲，在海底撈攞盡着數。

海底撈於去年1月26日起暫停中國所有分店的營業，至3月12日才逐步重開，拖累上半年勁蝕9.65億元人民幣。全年則錄得淨利3.09億元人民幣，按年大跌86.8%；收入286.14億元人民幣，升7.75%。

今年2月15日，海底撈股價飆至85.8港元創新高，總市值超過4,500億元；截至上周五（18日）收報39.5元，累挫54%，市值已蒸發逾2,400億元。

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