《蘋果》被打壓,那像極詛咒「最後一天」似乎不遠了,李家超籲其他傳媒與之切割,這一刀,不一定有良知,只要稍有智慧,也落不了手。因為,這根本是警告全港新聞從業員,I am the BOSS and there is no freedom of press,至於嗰個I ,無錯呀,就是你這瞬間想的那個。

當政權連《蘋果日報》也容不下,「香港真係好靚」蒸餾水全線下架也不見怪,荒誕當日常的時代,或者香港人僅餘的話題,只剩下消費券有幾着數,打針可以抽乜獎,或者歐國盃捧邊隊好,這樣躺平大概不會觸碰紅線。

平行時空講金融科技、虛擬銀行,邊間虛銀走咗幾多人,邊間虛銀搵咗靚女明星代言,邊間虛銀有新產品?這欄還有寫下去的空間嗎?讀者有這種心情嗎?如果有得揀,你想要怎樣的Second Life?

不如,畀少少時間大家沉澱下。

杜夫人

