英識教育創辦人陳思銘（Samual），原本一直發展海外升學業務，近年進一步拓展海外樓市業務，他表示開展此一切亦是因緣際會。

陳思銘表示，2017年赴英工作期間，更首次於曼城置業，以230萬元買入兩房單位，「嗰時我搵經紀買，當時經紀冇幫我爭取任何嘢，我又冇得平，又冇傢私送，又冇咩律師優惠，乜都冇。」經一事，長一智，獲得發展商聯絡後，「我問佢哋，如果我十個人一齊買，係咪可以平啲，佢話『係，可以畀晒啲優惠你。」

結果去年因疫情，升學業務生意慘淡，當時於是再投資英國樓當投資，並首次於Facebook召集團購，結果成功賣出60多個單位，隨後幾次利用社交媒體作宣傳，亦長賣長有「賺返晒」，因此決定開展英國樓盤中介服務，並將於本周進一步開大型展銷會。

目前已手持5個英國物業的陳思銘坦言，「我買樓唔係因為想炒樓，中產心態，我買樓係因為爸爸。」陳思銘憶述，父親曾經歷生意失敗，致家道中落，負債累累，「我出一嚟做嘢，佢就成日喺耳邊怨，早知嗰時買樓，買咗就唔使咁辛苦，佢成日都提我，你買樓，你有事，按咗佢你可以東山再起，你層樓可以幫到你。」受父親影響，現時只要儲夠彈藥，他就會投資物業。

他表示對英國樓市投資最滿意，是出租快，租金回報亦達5厘，「我買親都穩步升，但租金冇空置時間，而家曼城更利害，你未收樓已經有租客。」就他而言，「有錢我唔會投資倫敦以外地區，我而家都同朋友講，我都唔鍾意曼城，但我鍾意Media City。」他解釋，不少傳媒機構，如BBC都駐紮Media City，因此租客水準較高，治安亦比曼城其他地區好。

對於英國樓市前景，他表示，英國6000多萬人口，有一半人租樓，令租務市場暢旺，「但如果你講炒樓，英國一定唔會好似香港咁，全世界得香港人DNA係咁。」不少人質疑，指港人會炒貴英國樓，「答案係唔會，大家需要嘢都唔同。」他又解釋，雖然現時英國樓盤受海外人士青睞，特別是香港人，「比例其實都係好細，香港人睇到自己太重。」

Produced by: Fruity Nutty Studio

Portman Ventures 英國曼城樓盤講座&團購展銷會

日期：7月3及4日 (星期六、日）

時間：早上11時 - 晚上7時

地點：香港銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店26樓藝軒一

講座嘉賓： 才子陶傑、英國KOL Samuel Chan、英國執業律師Henry Sit 、海外物業按揭顧問 Peggy Choi

https://forms.gle/kidwRWXUHzaH4cqe9

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