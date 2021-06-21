1992 年6 月 4 日早晨 7 時許，三哥知道當天是「六、四」紀念日，便請家人幫他安排買花圈，並代為擺放在維多利亞公園裹特設的人民英雄紀念碑前向烈士鞠躬，以示敬意。當時感到他真的非常熱愛祖國，在自身仍處於重病下，仍不忘這些禮儀，實在是他對中國熱切期盼的表現。

6 月 17 日晚上，醫生們告知我們家人，三哥由於白血病復發，骨髓已經有 20%壞細胞，血液亦有 30%壞細胞；而肝功能復原機會極微，所以隨時會有生命危險。當晚零晨時份，我獨自一人在房內陪伴三哥。當我望着三哥時，他的睡姿正面對着我，我忽然幻想自己變成「超人」，發動氣功，將真氣輸入他體內，殺死所有壞細胞，恢復他的肝功能，創造出奇蹟。

6 月 18 日晚上，我開車從杏花邨送妹妹到瑪麗醫院接替三嫂回家休息，由於三嫂在病房中陪伴三哥時要假裝他的病情沒有惡化，所以一出病房就如河堤崩決，淚如雨下，我心裏極度痛苦難過，一路輕扶三嫂進車裡，上天像也憐憫著我們，一路下著傾盤大雨。由於心緒不寧、精神恍惚，險些在東區走廊撞上一部突然切線的跑車，幸運閃避及時，避過車禍，之後精神在驚嚇下為之一振！便小心翼翼駕駛，强忍淚水地安慰三嫂說：「三哥一生中註定什麽事情都創先河，中二已經是深水埗區撲減罪行展覽會主席，中三是全港七所工業學校聯合展覽會主席，七七年還是中六預科生時便開始參與中文運動、金禧事件、油麻地艇户上岸等社會運動。又是第一位中學生加入「教育行動組」工作，爭取廢除升中試、中三淘汰試，並最後成功爭取十一年免費教育。大學畢業後在屯門任教時便已兼職參選區議會，在第一次選舉中便獲得全港最高票當選；一九八五年第一次參選區域市政局也是獲得全港最多票當選，一九九一年第一次參選立法局便當選立法局議員。由始至終，一生只為他人，每日最多休息五、六小時，十八小時為人而活。假如沒有這病，往後的日子也是一生勞役，為別人而生！或者，天意要安排他提早卸下重擔，完全地休息。」

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