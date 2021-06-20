近幾個月，唔少開發嶄新療法嘅生科股前後腳炒上，包括多隻CAR-T、雙抗、ADC概念股，當中包括永泰生物（6978）、康寧傑瑞（9966）、榮昌生物（9995）等等，受惠突破性療法嘅新藥推進臨床測試、公佈亮麗數據或者係獲批上市，研發傳統小分子藥物嘅德琪醫藥（6996）同時就被冷待。

德琪由前新基（Celgene）全球臨床研發負責人嘅梅建明創辦，團隊陣容強勁，2017年先至成立，研發新藥嘅進度並非慢，而係公司歷史短，發展需時。小分子藥物對市場嚟講吸引力不及CAR-T、雙抗等，不過，德琪星期五公佈開發專醫治血液瘤嘅ATG-027雙抗藥，而佢開發醫治血液瘤嘅ATG-101雙抗藥，預計今年中喺澳洲提交首次人體臨床試驗申請，其後再提交中國同美國臨床試驗申請，相信喺澳洲通過進入臨床試驗，德琪就會正式化身為新嘅雙抗概念股。

睇返永泰生物隻CAR-T只係進入一期臨床試驗，市值就可以由低位炒高約兩倍至95億元，研發團隊陣容強勁嘅德琪由小分子變為雙抗概念股，市值相信唔會停留喺目前114億元水平。論股價形成約3個月橫行走勢，近期上落速度加快，仲連日有大手上板成交，似乎準備爆上，配合潛在利好等候公佈，股價稍後有望挑戰1月高位22.5元。

晉佳

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