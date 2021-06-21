坊間一派風水家有所謂：「想要發，鬥三煞」之說，它所說是指兩個部份，第一個在選址上找一個所謂三煞位，第二個是在擇日開張上選擇一個所謂三煞月、三煞日、三煞時來開張，與鄰近的同行競爭。所謂三煞位，一般是指一條十字街的街角的舖位，及一條T字形街橫直兩街交界之舖位。

從商業的角度，這些街舖位於兩條街或四條街之交界處，在四處都可以看見，可以增加它賣廣告給人認知的地方，自然更容易招來客人。因此一般的街角舖的租金都比較後面的舖位為高。但是從中州派排龍訣所見，這些街角舖都很容易排到破軍星，這是七凶星之一，主有頭無尾，所以這些所謂三煞舖開張之日，生意很容易非常興旺，給人的印象是非常發，但是時間一久，生意便會下降，而正如書云：「有珠寶有火坑。」 街角舖也有特例，也就是該舖遇上大運之旺星，所謂「沖起樂宮無價寶」，這類舖會突發幾年，但是旺運一過，不是因為經營不善，便是業主狂加租，以致生存不下去。

所以大家留意旺區街角之舖，如果兩邊街都是玻璃窗櫉的，往往幾年間租約滿便換了人。那些長年佔有街角而不搬的商舖銀行都有個特點，它們的大門大部份都不是開在街角之上，甚至有不少把兩邊街的一邊，改成實牆只賣廣告而不放玻璃，這都是因應這三煞位而改動，但是那裏開窗開門，則要「排龍訣」「飛星」「元運」等因素決定。

著名建築師及術數家蔣匡文

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