去年業績股價大翻身的百富環球（327），上周再發盈喜，預期上半年純利按年增長不少於30%，以去年同期純利3.86億港元計，相當於今年上半年至少賺5.02億港元。以上半年盈利計，至少創出2013年以來新高。

2020上半年疫情肆虐，今年中期錄高增長本來並不意外，但事實上，百富去年中期盈利仍有18%增長，兼創上半年業績新高，高基數下繼續錄高增長，反映這份盈喜通告的含金量更高。

早前公司指出，今年收入目標增長10%以上，筆者相信是有點保守，皆因假設今年上半年純利率與去年相同，可推算上半年收入36.5億元，即使下半年環比零增長，全年收入已達73億元，按年增長29.2%，純利可見11.6億元，按年增長28.9%，相當於每股盈利1.07元，現價（9.71元）預測市盈率僅9.1倍，短線估計仍有1成上升空間。

隨着公司跨越並企穩百億市值大關，可望吸引更多外資基金的注視。疫情加快全球無現金化的進程，這並不會因疫情緩和、經濟重啟而走回頭路。此外，百富強攻Android支付機產品，款式較同業齊備，公司料收入在5年內由30%提升至70%至80%，推動盈收增長；中長期而言，近年積極發展的SaaS產品PaxStore，可望由一家純硬件生產商，逐步轉變成軟硬兼備的公司，推動估值提升。

筆者為證監會持牌人，持有百富環球財務權益。

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