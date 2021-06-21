臨近半年結，多隻新股趕搭上市尾班車，周一（21日）共有3隻醫藥股已過港交所（388）聆訊，分別為朝聚眼科、康諾亞生物，及騰盛博藥。歸創通橋則於明日展開招股。

據早前報道，朝聚眼科計劃集資大約3億美元（約23.3億港元），海通國際及華泰國際為聯席保薦人。

朝聚眼科於1988年在內蒙古包頭創立，主營業務集中於當地，包括屈光矯正、近視防控、白內障、青光眼、斜視等常見眼科疾病治療的基礎眼科服務。公司現時經營內地17間眼科醫院及23間視光中心。去年收入7.94億元（人民幣，下同），按年增長11%，年內純利1.21億元，按年增長7成。當中來自消費眼科服務收入位佔46.5%，基礎眼科服務佔53.2%。

集資所得將會用於建設新醫療機構、於有合適機遇收購需求相對較高的新市場中的醫院、升級信息系統以及用作一般資金用途。

康諾亞生物計劃集資3億至4億美元（約23.25億至31億港元），聯席保薦人為摩根士丹利、中金及華泰。

康諾亞生物為未有收入的生物科技公司，主要專注於自主發現及開發自體免疫及腫瘤治療領域的創新生物療法，目前超過10種候選藥物處於內部研發階段，其中5種處於臨床階段，暫未有產品商業化。去年虧損8.19億元，2019年虧損1.68億元，年內研發開支為1.27億元，按年增96.6%。

康諾亞上市前股東包高瓴資本、禮來亞洲基金等，當中高瓴持股12.18%。

集資所得60%將用於未來3至5年內為核心及主要產品的研發及商業化、15%為其他管線產品的臨床前評估及臨床開發、15%於新生產及研發設施的租賃付款及購買機械及設備、約10%一般企業及營運資金用途。

另外，騰盛博藥同為生科公司，料集資3億至4億美元（約23.25億至31億港元），聯席保薦人為摩根士丹利及瑞銀。

騰盛博藥為未有收益生科公司，去年虧損12.8億元，2019年虧損5.2億元，年內研發開支為8.76億元，按年增長逾9倍。

騰盛博藥主力針對多項傳染病進行臨床研究，並準備開始中樞神經系統疾病的臨床研究，其管線主要包括乙型肝炎、新冠肺炎抗體療法、多重耐藥革蘭氏陰性細菌感染、愛滋病新治療選項等。已建立10多個創新候選產品組成的管線，當中將COVID-19抗體雞尾酒療法BRII-196及BRII-198正進行3期臨床實驗，惟公司預期短期內未能商業化。

其上市前股東包括博裕資本持股18.53%，紅杉資本持股9.72%，雲鋒基金持股9.72%，Invesco持股3.64%，Blue Pool持股3.02%，GIC持股2.18%，高瓴持股0.36%等。

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