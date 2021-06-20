今年嘅上半年，經歷一次牛三以及科技股股災，對於了解未來走勢非常有用，甚至可以預視未來四年嘅走勢。因為市場情緒突然間有極之樂觀嘅to the moon，不足一個星期就演變為drop to zero，同一批參與者嘅情緒轉變，以及市場最樂觀同最悲觀嘅時候願意出個乜嘢嘅價錢，都有極大啟示。再加上過去半年發生嘅事實在太多，股市甚至各國關係已經初步成型，同一任美國總統拜登治下，相信美股走勢會喺呢個基礎上發展。

科技股

華文股評籠統將之稱為科技股，若果用股價走勢區分，美股科技股至少可以分成霸權股及契媽股，分別在於上岸未，已上岸嘅霸權股，首先股災不會跌到殘，出現升勢時唔會理市況、息口，例如Alphabet （GOOGLE）。契媽股即係Cathie Wood有買或同類高增長股，股災之後大部份都變得價殘，未來會否繼續高增長，甚至有冇機會成為霸權股，季度業績顯示好多當炒嘅契媽股增長都超過三成，年頭只係炒得太快，最終要搵升幅都係要搵呢堆股。

醫藥股

疫苗批出嘅進度，再加上最新FDA批准Biogen（BIIB）腦退化症藥物，可以預期今屆政府批准新藥嘅速度會加快，不論原因係競選時候投桃報李、經濟效益定係總統有實際需要，客觀就係藥廠會得益。可能會有人話，疫苗批得咁快只係因為疫情，以後唔會，哈，所謂冇嘢比政府臨時措施更永恒，近嘅唔講，美國QE同香港樓市辣招一開始都緊急手段。未來4年將出現新藥量化寬鬆，美股藥股冇得輸。

港股vs美股

納指經歷二月底科技股股災後，已經兩次反彈至破頂水平，邊度跌低邊度起得返。相反，港版納指嘅科技指數去咗邊？就算撇除晒科指一眾不成材嘅子弟，ATMXJ股價彈唔起，都好難怪人唔信「無限商機」一說。美股每次跌完之後一次強過一次，高追後蟹貨竟然接二連三鬆綁，呢個係港股無法提供嘅機遇。當然，如果你好享受做大閘蟹俾人綁住，留喺港股應該好enjoy。

高明

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