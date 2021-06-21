樓價直逼歷史高位，地產代理高層趁機沽貨離場。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑，逾3年來首度沽貨，其持有收租多年的荔枝角曼克頓山6座高層D室，實用面積538方呎，屬於2房間隔，剛以1,190萬元易手，呎價22,119元。

資料顯示，單位由萊昌有限公司持有，公司董事為陳永傑，早於2008年初以485萬元購入，持貨13年賬面獲利705萬元，升值1.4倍。陳永傑表示，是次沽貨屬重整投資組合，未來仍看好後市，會繼續物色其他物業收租。他亦指，中原城市領先指數CCL直逼歷史高位，部份屋苑已破頂，預計CCL最快下月創歷史新高。而他今次賣出的曼克頓山2房戶，造價理想，市場放盤只有一星期，原本叫價1,200萬元，稍為減價10萬元便獲承接。

陳永傑鍾情西九龍物業，早於2017年斥700餘萬元，向新地（01６）購入南昌站匯璽III一個中層1房單位收租。

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