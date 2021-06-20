【本報訊】本港樓價破頂在即，不少大型新盤搶佔周末檔期推售，過去兩日一手市場錄得273宗成交，較上周回落約36%。據代理統計，本月一手已暫錄逾1,400宗，預計全月將可達2,300宗水平，與上月相若；至於樓價指數則有望於下月突破歷史高位。

新世界（017）及港鐵（066）旗下大圍站柏傲莊III上周截收逾3.05萬票，打破青衣灝景灣24年前紀錄，成為本港新票王。項目昨日挾父親節檔期，壓軸盡推173伙餘貨；市場消息指，截至傍晚6時，項目售出169伙單位，佔可發售單位約98%，套現逾27億元。

豪客5,400萬掃3伙

新世界發展營業及市務部總監黃浩賢表示，柏傲莊III第三輪銷售錄得19組大手客，其中最大額為以5,400.8萬元，購入兩伙三房及一伙兩房。至於該輪次買家分佈方面，當中八成為用家，兩成屬投資客；另有七成來自新界區。

黃浩賢續指，對後市抱有信心，相信項目的46伙招標單位造價理想，成交呎價可上試逾3萬元水平，其中首批13伙四房雙套單位將於今日截標；而現時市場以用家為主，預計購買力將持續釋放，未來樓價將平穩向上。

連同最新一輪銷售，柏傲莊III全期累沽835伙，套現逾122億元。事實上，項目第一期去年10月中開售，直至現時推售的第三期，不足九個月已合共售出2,938伙，佔整個項目近九成單位，吸金近360億元。

其中項目首兩期向隅客、現居沙田的李女士指，心儀區內環境及項目交通方便，因而於昨日壓軸銷售輪次中，豪擲逾4,000萬元入市，其中包括一伙四房戶。

值得留意的是，項目1A座52樓B室，實用面積998方呎，採用四房間隔，正河景，並屬本輪次最貴重單位；於昨日以折實售價2,898.9萬元沽出，呎價高見29,037元，成為項目雙破頂成交。

Henley一房呎價2.9萬

新盤成交方面，佳明集團（1271）旗下青衣明翹匯最新售出2座31樓D室，實用面積586方呎，採用三房一套間隔，成交價達1,046.8萬元，呎價約17,863元。

恒地（012）啟德The Henley I上周進行新一輪推售，過去周末則沽出三伙，包括低座C座2樓E室，屬實用302方呎一房戶，以794.91萬元成交，呎價約26,322元；另低座B座1樓B室，實用面積274方呎，採用一房間隔，另連17方呎平台，新近以約789萬元售出，呎價達28,796元。