【本報訊】中原數據指出，截至本月16日，今年上半年整體樓宇買賣合約登記，包括住宅、車位及工商舖物業，暫錄45,912宗及4,307.4億元；料整個上半年將錄50,150宗及4,720億元，按半年度上升23.6%及31.3%。

二手交投或創歷史次高

疫情緩和，令二手交投上升，宗數創2012年下半年60,711宗後逾八年新高，金額亦逼近1997年上半年4,835.8億元的歷史高位，料創按半年度計的歷史次高。6月份暫錄4,957宗及488.5億元，料整月將錄9,200宗及900億元，將創2019年5月10,353宗及903.2億元後新高。

二手住宅方面，上半年暫錄26,855宗及2,420.3億元。預計整個上半年約29,300宗及2,660億元，將創2012年下半年30,263宗後逾八年新高，而金額將創1995年下半年有紀錄以來歷史次高，料僅次於1997年上半年3,060.5億元的高位。大型屋苑中，6月沙田第一城暫錄35宗、嘉湖山莊暫錄30宗。

一手住宅方面，上半年暫錄7,233宗及1,018.2億元。估計金額連續兩個半年度破1,000億元，創2019年上半年1,358.3億元後近兩年新高。