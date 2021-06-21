疫後網購急速發展，傳統商企蜂湧轉型做「新零售」，在香港紮根8年的電商平台友和YOHO近期獲日本城入股，估值提升至逾8億元，並力谷OMO（線上線下整合）營商模式，擬未來一年全港五區均有1間逾萬呎門店，日後市民將更易在門市接觸友和電子產品。創辦人胡發枝（Franz）接受專訪認為，電商轉型並不容易，「好認真去做暫時唔見得幾多間」，在未來會提升線下體驗及物流規模，進一步鞏固市場。

友和於2013年由八十後夫婦Franz和徐嘉穎（Kathy）共同成立，比電商龍頭香港電視（1137）的HKTV Mall平台還要早，主打家庭電器及消費電子產品，在香港電商未興起時已提早打好基礎。疫下電商成新常態，友和已積極引入策略性合作夥伴及投資者，包括國際家居零售（1373）旗下的日本城管理，以及本地集運公司Buyandship，銳意打破物流倉儲局限，全力提升OMO（線上線下整合）營商模式。

Franz表示，隨著該公司發展規模提升，正面臨倉存及物流限制，於是尋求具有大型線下網絡的日城合作，助雙方互補不足，「我哋夾住日本城係希望大家可以share一個共同scale，可以發展好個倉存同物流能力」，對消費者而言，其中一個賣點是友和會售賣日本城貨品，日本城亦可提供友和產品取貨。他又稱，由於友和是本地公司，亦希望尋求優秀的香港公司合作。

至於與Buyandship的協同效應，就是可以藉此將友和產品帶出香港市場，Franz指目前合作反應良好，成功接觸東南亞消費者，透露當地客戶較喜愛日韓等新款電子產品。

「好多都係試水溫」

疫情下催生大量零售商轉型做電商，今年HKTV Mall創辦人王維基曾說過，香港「冇乜認真、全面投入嘅對手」，同樣從事電商平台的Franz亦所見略同，他認為，從事電商其實很難，「好多財團入場嘅時候都係試水溫形式去做，而真係好認真去做嘅，暫時都唔見得有幾多間嘅。」

本港有多間大型連鎖電器商，電商平台也由龍頭壟斷，對於如何從中突圍，Franz就指，友和的市場定位獨特，因為相對傳統零售商，友和的產品線較闊，重疊的貨品款式不多；而與專門做第三方賣家的電商平台來說，友和則主打自營業務，「同我哋友和一模一樣嘅市場對手應該就冇嘅。」

統計處公佈，4月本港網上銷售貨值18.4億元，按年大增27.2%，佔整體零售業總銷貨價值6.8%。Franz認為，即使沒有疫情，電商亦是必須發展的行業，並指香港的電商只是剛剛起步階段。

門店引入嚮導機械人

Franz稱，友和會著力提升門店顧客體驗，包括採用電子價錢牌，在價錢旁加設二維碼，提供產品資訊；而觀塘新店增加了多個互動展示區，如引入智能健身鏡、可折疊跑步機、智能水耕機等，刺激在家活動的消費；同時最近亦引入了幾部智能機械人TEMI，成為店鋪小幫手，協助店內招待工作及帶領客人找尋所需要的產品。

友和過去3年的商品交易額（GMV）都過逾元，單計去年增長達1倍，該公司目前有兩間門店，分別位於長沙灣及觀塘，每間均逾萬呎，Franz表示，今年內亦會港島區開1間分店，擬明年亦在新界東及西各開1間，每間目標都是過萬呎。

對於當年的堅持做出成績，Franz感到開心，但直言有一件事長期不快，「覺得間公司未有辦法做到百分之一百令客人滿意」，指出不時在運送上出現問題，影響消費者購物體驗，「都想同啲消費者講，萬一遇到呢個狀況，真係講返個『唔好意思』」，並強調日後會繼續提升用戶體驗至極致。

2年估值升3倍 續引投資者

友和於2019年開始引入投資者，獲得創科局的創科創投基金，以及海闊天空創投基金入股，分別注資1,300萬元及2,700萬元，當時公司估值約2.24億元。直至今年5月，日本城以300萬美元注資，取得擴大後股本2.77%，換算估值已達8.4億元，在2年間已增長3.8倍。

該公司目前已完成B輪融資，但擴張計劃未停步，Franz透露，會與大型電器的倉存物流公司洽談，引入成為策略性投資者，以協助改善大型電器的倉儲物流效率。他又指出，電商發展已獲得市場肯定，越來越多大財團加入投資，友和尋求投資者亦較以往方便，並認為該公司團隊年輕、優秀，多年來迄立市場已證明其實力，已準備好迎接市場競爭。

該公司提供資料顯示，提供超過2.3萬個型號的產品，在港代理超過30個品牌，取貨點逾2,000個。截至今年3月，會員數目超過58萬，網頁瀏覽量超過1,600萬次；而根據Google Analytics數據，友和每月訪客數目超過180萬，為香港整體電商平台中排名第二。

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