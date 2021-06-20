【本報訊】《蘋果》近日發現，有人在網上設立「香港股交所」（又稱股交所），稱是「獨立於港交所（388）主板及GME以外的私募市場」，吸引香港及內地公司在其交易所掛牌，更揚言公司辦公室位於香港國際金融中心二期，專攻對香港股市仍有無限憧憬的內地股民。

協助辦理公司掛牌的職員透露，掛牌只需約7萬元人民幣費用，幾乎沒有財務要求；記者亦發現「國金二期」辦公室實為灣仔胡忠大廈專辦理離岸註冊的公司，而聲稱在股交所掛牌的香港公司，不少都與股交所創辦人有關聯。

讀者V小姐（化名）向《蘋果》投訴指，近日有來自內地朋友介紹，向她兜售原始股，「間公司本身係做傳銷，香港人一聽就知有問題，但對方就同我講公司啱啱喺香港掛牌」。

網站狂播《獅子山下》

由V小姐提供該「掛牌」公司的文件顯示，「已成功在香港股交所（HKEE）創科板敲鐘掛牌……意味着公司正式進軍全球資本市場，提升企業的公眾影響力，為企業夢想實現加速」。V小姐認為股交所十分可疑，呼籲朋友小心，但反被對方斥責，「我朋友話講唔信就算，唔好阻佢發達咁」，慨嘆在疫情下加上資訊不流通，導致不法分子有機可乘。

記者翻查「香港股交所」網站，指交易所在香港成立，以《獅子山下》歌詞宣傳，並不斷播放。公司更指總部設立在國金二期，但沒有寫上所屬單位樓層，僅提到稱疫情期間，不接受任何參訪。

股交所亦上載了多間公司的掛牌公告，統計今年至6月有逾50間，以融資規模分為「創富板」、「創科板」及「創意板」，與上海「科創板」名字十分相似，大部份以內地企業為主，但亦有香港註冊公司如「中新傳媒」、「小微企聯」等。網站設計精美，不時更新香港新聞，更指在3月獲香港知識產權署商標註冊簽署《商標註冊證明書》。

網站亦提到，公司及其合作機構可接受掛牌企業委託為其代辦公司改制、股權股份轉讓及定增業務，但明言掛牌不等於上市，掛牌企業應在合法的前提下面向特定人群定增或轉讓股權。

網上亦不難找到有中國公司經股交所掛牌的片段，規模甚大，設有掛牌代碼，猶如真正上市儀式般，更設鳴鑼儀式，吸引內媒報道。其中今年初內媒《新溫州》就指「登陸香港創科板，是資本運作的創新舉措，加快了公司邁向多層次資本市場的步伐，為今後IPO主板上市奠定更好的市場基礎」。

職員：收費6.9萬人幣

記者曾向股交所職員查詢掛牌事宜，對方即提供掛牌指南，聲稱「為全球特別是香港和內地處於初創和發展階段的中小微企業（非上市公司）提供定向增資擴股、股權轉讓及其他個性化的解決方案」，更指由提交資料至審核通過，最快七個工作天就可以完成。

股交所職員指，掛牌全部費用為6.9萬元人民幣，完成後可成為推薦機構，推薦其他企業掛牌，可予50%獎勵。

記者多次問及可否到香港的辦公室辦理掛牌，對方多番推搪，稱郵寄到北京便可，又稱「香港不接待普通客戶，請與北京推薦機構聯繫」。

職員提到，掛牌費不包括儀式，需自行預約場地，「但可協助辦掛牌儀式的敲鑼」，又指可派執行主席出席，更指成功掛牌後「可免費指導規避非法集資」。問到如何處理公司的股權，如分拆股權予公眾投資，他表示：「可指導，但不能說包結婚，還包生子！」