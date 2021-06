1992 年4 月 9 日晚上,三哥翌日將進行骨髓移植手術,他跟我說到大學畢業後的第一份全職,是在屯門佛教沈香林中學任教,課餘時便在屯門社區積極投入地區民生工作。他回顧1985 年首次參加區議會直選而勝出屯門大興選區的選舉,談到在競選過程中的黑暗面,及如何堅持 DOING THE RIGHT THING 的核心價值而與之週旋;雖然宣傳掛版屢遭破壞、更被恐嚇,但最後都在區議會選舉成功;我們更深入談到他於1985 年 10 月遇襲的原因和在 1986 年 3 月於區域市政局選舉成功,及後於 1991 年 10 月透過立法局直接選舉,成為立法局議員,在數月內揭露科大超支事件和處理元朗八鄉骨灰龕事件,最為社會上大部份市民的支持。

4 月 10 日下午一時,妹妹被推進入手術室,三哥則在瑪麗医院 J8 座病房盼着。骨髓抽取的過程很順利,約三時許,醫生携着盛著妹妹骨髓的冷凍箱離開手術室而急步走去 J8 座三哥處。醫生後來說總共從妹妹身上抽了一公升骨髓移植到三哥身上。

4 月 12 日,妹妹可以離開病床,所以我陪伴她探望三哥;他精神很飽滿,面露笑容,我告訴他說醫生們對這次的手術寄望極大,信必成功在望。

5 月初,骨髓手術後的三星期,家人們每刻最担心和害怕的,就是恐怕有細菌感染的痕跡,幸而終於渡過最易受感染的三星期限期;醫生們也覺得三哥的反應算是不錯,計劃讓三哥在五月中回家休息,這使家人們都放鬆一點點。

很可惜,在 5 月 14 日晚上,醫生告訴家人們他們剛剛發現三哥骨髓內有 4%癌細胞;跟着的兩星期,壞消息接踵而來,胰臟急性發炎,肝部出現毛病等等都令我們每刻提心吊膽,深怕突然傳來噩訊。但害怕歸害怕,當時家人們仍相信既然三哥是一個大好人,上天必不會把他拿來開玩笑,三哥定必能逃離病魔。

5 月 22 日,醫生告知我們家人三哥的情况並沒有好轉,從肝臟酵素續升,數字上可界定為末期肝衰竭,有見及此,醫生教授便主動提議我們家人廿四小時陪伴他。到此刻,我開始感受到三哥死亡的來臨,因為連醫生教授們也放棄最後隔離細菌的防線。

5 月 24 日,醫生教授更告知我們,他們不反對家人們用其它方法 (中醫药及氣功等)醫治三哥。

[待續]

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手!了解更多(立即下載體驗)

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略