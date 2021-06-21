剛過去嘅周日，《蘋果日報》26周年報慶，此前3日，警方再以涉嫌違反《港區國安法》為由，直闖該報搜查；兼且首以國安之名，針對傳媒所刊文章執法。是次出動500警員，掃場5小時，拘捕5高層。邊啲稿件涉事，當局則無交代。不禁諗起廖沫沙詩句：「豈有文章傾社稷⋯⋯」

55年前，1966年5月16日，文化大革命揭開序幕；18日，《人民日報》前社長、《前線》雜誌專欄《三家村札記》作者之一鄧拓自殺，另一作者吳晗3年後亦死於獄中，只得廖沫沙捱過批鬥倖存，是為文革第一冤案——「三家村」文字獄。廖喺獄中，寫下上述挽詩悼念亡友。

周一，《蘋果日報》所屬壹傳媒（282）繼續停牌，傳媒股個別發展。港股喺連升兩日後回吐1.1%，收28,489。恒指日線、周線保歷加通道都呈收窄待變，又連續三周受制中軸而呈陰燭，短期或繼續喺28,000至29,000上落。後市留意美國周五公布核心PCE，係聯儲局重視嘅通脹指標。

上周儲局議息，將加息預測推前至2023年，放鷹；不過，主席鮑威爾喺記者會講，現時過早討論加息，放鴿；然後，明年有投票權嘅儲局官員布拉德，預期2022年底首次加息，又放鷹。儲局訊息好亂？前主席格林斯潘話齋：「你以為你理解我意思，咁你實係誤解我意思。」

儲局鷹鴿爭持，資金亦喺股商滙債市場博弈。不過，美國將會加息遏抑通脹，市場早有心理準備。疫下全球印鈔救市，當下全球面臨通脹，商品價格難免上升，即使中國出招，inflation trade仍有可為。除咗商品，喺通脹趨升下，實物資產亦可望受捧，房產REIT都可留意，例如剛公布收益同派息錄得增長嘅領展（823）。

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