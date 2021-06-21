利華（1346）主席司徒志華（Stanley）是製衣廠家族生意的第三代接班人，不過在他接手公司的時候，製衣業在香港已經是夕陽行業，公司更已是負資產。

「剛接手的時候與一般的家族企業交接不一樣，大學畢業後我從事金融業，爸爸有天跟我說公司還剩低三至六個月就會倒閉，那時我正準備結婚，父母就指婚禮撞上公司倒閉不吉利，叫我延後婚期，我就提議父親讓我接手公司。」 Stanley接手公司時只有25歲，訪問時他笑稱當時年少氣盛，靠雄心壯志搏一搏，嘗試去扭轉公司命運，假如失敗的話，便會回去繼續從事金融業。

Stanley以太子爺身份接手公司，要令員工聽聽話話，就必須要以身作則。「以前做金融業時外出工幹一定會入住五星級酒店，坐飛機也會坐經濟艙位，不過接手公司後要勒緊肚皮，就帶頭入住最便宜的酒店。」他坦言其實所節省的金錢不多，不過最重要是以身作則，向全公司上下同事發放要節省開支的信息。

Stanley接手初頭，公司仍有近7,000多名員工，之後他發現以傳統模式繼續營運出路不大，他認為無人有水晶球可以預視未來，若遇上突然的外圍因素影響公司業績，資金流非常不靈活，於是Stanley決定帶領公司改以輕資產模式營運。由2016年初開始，利華正式轉為百分百行輕資產模式，為製衣廠提供生產及技術顧問支援，公司則不擁有製衣生產廠房。正因為當年公司成功轉型，令公司在疫情下仍然捱得過，Stanley更指疫情下是收購有潛力公司的良好時機。

除了改行輕資產，Stanley亦帶領公司由做大品牌生意轉為專門收購高檔次的細牌子。「公司由五年前左右開始放棄做大牌子，原因是我哋覺得每個人都喜歡個人化的衣服，不同牌子可以迎合不同身型的人，消費者若然欣賞你的產品，亦會願意付出一個更高的價錢去購買。」

利華今年二月收購了專門為世界級運動選手製造參戰衣的Champion System，Champion System多年來都為本港單車隊代表李慧詩造戰衣，李慧詩即將出戰東京奧運的戰衣亦是由Champion System製造。

利華雖然能成功轉型，又成功上市，不過一路走來確實不是一路順風，Stanley試過遇上有旗下公司的工廠工人罷工，亦都曾經喪失當時公司最大客人—日式連鎖服裝店Uniqlo。「如何去管理藍領工人確實是一門藝術，工人可能突然有事不愉快，就會找個藉口去搞事，我們唯有與當地政府表明自己行得正企得正，有黑律師或者背後其他人煽動工人，亦唯有靠政府幫助擺平事件。Uniqlo亦曾是我們以前最大客人，不過當初剛轉型行輕資產，交貨出了問題，遲了近兩個月，最後損失了Uniqlo這一大客戶。」Stanley不介意談及失敗的過程，又指公司成功的原因是要don’t take no for an answer，面對錯敗亦不放棄，「嗰陣時真的損手爛腳，真係一個新嘅嘗試，當時真係唔識做，不過我哋點樣都會繼續做落去，從錯敗中學習，之後就無再遇上過出貨上的問題。」

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