近年種種迹象顯示，香港的金融中心地位受到威脅，更有言上海將取代香港位置，但對於冒認香港金融機構仍有人趨之若鶩。《蘋果》近日發現，有內地騙徒在網上設立「香港股交所」（又稱股交所），稱是「獨立於港交所（388）主板及GME以外的私募市場」，吸引香港及內地公司在其「交易所」掛牌，更揚言公司辦公室位於香港國際金融中心二期，專攻對香港股市仍有無限憧憬的內地股民。

但協助辦理公司掛牌的職員透露，掛牌只需約7萬人民幣費用，幾乎沒有財務要求；記者亦發現「國金二期」辦公室實為灣仔胡忠大廈專辦理離岸註冊的公司，而聲稱在股交所掛牌的香港公司，不少都與股交所創辦人有關聯。

讀者V小姐（化名）向《蘋果》投訴指，近日有來自內地朋友介紹，向她兜售原始股，「間公司本身係做傳銷，香港人一聽就知有問題，但對方就同我講公司啱啱喺香港掛牌。」

由V小姐提供該「掛牌」公司的文件顯示，「已成功在香港股交所（HKEE）創科板敲鐘掛牌….意味著公司正式進軍全球資本市場，提升企業的公眾影響力，為企業夢想實現加速！」。V小姐認為「股交所」十分可疑，呼籲朋友小心，但反被對方斥責：「我朋友話唔信就算，唔好阻佢發達咁」，慨嘆在疫情下加上資訊不流通，導致不法份子有機可乘。

記者翻查「香港股交所」網站，指交易所在香港成立，以「獅子山下」歌詞宣傳，並不斷播放。公司更指總部設立在國金二期，但沒有寫上所屬單位樓層，僅提到稱疫情期間，不接受任何參訪。

「股交所」亦上載了多間公司的「掛牌」公告，統計今年至6月有逾50間，以融資規模分為「創富板」、「創科板」及「創意板」，與上海「科創板」名字十分相似，大部份以內地企業為主，但亦有香港註冊公司如「中新傳媒」、「小微企聯」等。網站設計精美，不時更新香港新聞，更指在3月獲香港知識產權署商標註冊簽署《商標註冊證明書》。

網站亦提到，公司及其合作機構可接受掛牌企業委託為其代辦公司改制、股權股份轉讓及定增業務，但明言掛牌不等於上市，掛牌企業應在合法的前提下面向特定人群定增或轉讓股權。

內媒頻報道「股交所」掛牌新聞

而網上亦不難找到有公司經「股交所」掛牌的片段，規模甚大，設有掛牌代碼，尤如真正上市儀式般，更設鳴鑼儀式，吸引內媒報道。其中今年初內媒《新溫州》就指「登陸香港創科板，是資本運作的創新舉措，加快了公司邁向多層次資本市場的步伐，為今後IPO主板上市奠定更好的市場基礎。」

記者曾向「股交所」職員查詢掛牌事宜，對方即提供掛牌指南，聲稱「為全球特別是香港和內地處於初創和發展階段的中小微企業（非上市公司）提供定向增資擴股、股權轉讓及其它個性化的解決方案」，更指由提交資料至審核通過，最快7個工作天就可以完成。

「股交所」職員指，掛牌全部費用為6.9萬元人民幣，完成後可成為推薦機構，推薦其他企業掛牌，可予50%獎勵。記者多次問及可否到香港的辦公室辦理「掛牌」，對方多番推塘，稱郵寄到北京便可，又稱「香港不接待普通客戶，請與北京推薦機構聯系。」

職員提到，掛牌費不包括儀式，需自行預約場地，「但可協助辦掛牌儀式的敲鑼」，又指可派執行主席出席，更指成功掛牌後，「可免費指導規避非法集資」。問到如何處理公司的股權，如分拆股權予公眾投資，他表示：「可指導，但不能說包結婚，還包生子！」

經公司查冊，發現HKEE LIMITED註冊地址為灣仔胡忠大廈，並非如網頁所指的國金二期，由「中國私募股權投資基金協會」持有，該公司由陳守華所持，所報地址為遼寧省葫蘆島。而陳守華在內地亦持有多間公司，記者亦經商標註冊搜索網頁聲稱的「創科板」商標，顯示HKEE LIMITED地址皆為胡忠大廈，而代理人為「宏達企業服務」，記者曾到宏達位於火炭的聯邦工業大廈查詢，發現為一空置劏房單位。而位於胡忠大廈的辦公室實為「開曼-香港公司服務」，為離岸公司提供信託和公司管理服務。

記者亦抽查在「股交所」掛牌的香港公司，其中「中新傳媒」全名為中國新聞出版傳媒集團，由陳守華持有；而「中國教育科學出版」則顯示陳鐵棟曾經持有公司一半股份，陳鐵棟的LinkedIn顯示，他為股交所的執行主席，在LinkedIn中他亦有宣傳企業在創科板掛牌。

本報昨向港交所發言人尋求回應，截稿前未獲回覆。

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