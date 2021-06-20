大新銀行（2356）上周五股價平地一聲雷，最高升38%，收市升19%，交投狂增31倍；東亞銀行（023）最高升2.8%，收市升0.8%，成交額近9千萬元，增近3倍。東亞PB，歷史上首次低過大新銀行，吸納良機在此刻。

1) 大新銀行2004年中上市至今，平均PB 1.05倍，現時0.48倍。東亞同期平均PB 1.28倍，較大新銀行有溢價22%，現時0.45倍，反較大新銀行有折讓6%。東亞估值較大新銀行高，應屬合理（除非大新銀行私有化或有收購）。

PB 0.43倍 較往年低近半

2) 東亞去年底每股NAV 33.9元，今年估計35.8元，預測PB 0.43倍，歷來最低，較6年平均0.82倍折讓達48%。

3) 2020年，東亞純利36.1億元，增13%；向客戶貸款的撥備47.3億元，大減25.8億元，對業績增長貢獻最大。早幾年，東亞在國內的貸款業績，撥備纍纍。今年，向客戶貸款的撥備再減二成，加上出售東亞人壽獲利若能在年底前完成，10億元入賬，今年盈利預測增長達54%，至56億元，PE 8倍。過去6年，東亞平均PE 16.3倍。

4) 東亞的吸引力在於PB極低，外來財團打其主意的可能性不能完全排除，原有大股東提私有化可能性則較低。若有收購，越秀集團私有化創興銀行（1111）作價PB 0.9倍可作參考。

5) 今年以來，大新金融（440）升33%，大新銀行升22%，恒生銀行（011）升17%，中銀香港（2388）升14%。東亞跌8%，有追落後條件。

★大行看扁東亞，叫Sell者是叫Hold者的兩倍，最高一家都只是睇17.5元。本欄「進取」得多，現價15.28元，目標PB即使是區區的0.60倍，已值21.5元，潛在升幅41%。

同場加映：3月8日於0.91元薦買中國動向（3818），設目標價1.38元，上周五收1.29元，較薦買前大升42%。現價今年預測PB仍僅0.57倍，遠低於其他體育用品股。坐定定，目標價上調至1.79元。

上周三於2.23元薦買魏橋紡織（2698），當晚發盈喜，料中期多賺兩倍，周四最高2.95元，周五收2.77元，較薦買前大升24%。目標價重溫：4.46元。上上之望是私有化，價更高，預測每股NAV近16元，無論如何打折，都非常肥仔。

何車