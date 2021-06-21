拜登與普京會面後如期並無重磅聲明，只發佈內容相當簡短的「戰略穩定」聯合聲明。整個聲明得3段，重點兩個：唔好玩核，美俄會開展戰略對話。雖寥寥數語，其實已如同宣示美俄戰略合作及互信。

首先，美俄稍後會有戰略對話，就係凡事有偈傾，雙方縱使有各種矛盾，會有溝通渠道處理。其次，由於有對話機制，而機制是為穩定而設，美俄雙方若遇不穩定情況，有互通消息可能性。從朝鮮的舉動，便已知輕重。

拜登與普京會談前，金正恩於勞動黨會議上強調，必須對美國做好對話和對決兩方面的準備，可見金正恩已有初步判斷。對話同對決可能性都存在，即係叫拜登唔好齋同普京傾，唔該望下呢面。朝鮮近期之安靜，係等俄羅斯表態。

咁大台戲，所為者何？耶倫話美國可能在一定程度上同中國脫鉤，沙利文話若中國不合作進一步調查新冠病毒源頭，將面對國際孤立。美、英、加、日、法、德、意，加上俄羅斯同美國互通有無，旁邊的朝鮮對共產國際路線不堅定，這種外交困局史無前例。

危機與變數就在此。倘若中共陷入孤立，自然會尋求突圍，而且恐怕短期內就會做。被國際孤立首先係貿易會受打擊，其次係無法取得核心技術與硬件。時間一長，國力益下，則尋求突圍之成功率越低，故當被孤立之初即嘗試突圍的機率甚高。周遭列國各有盤算仍作壁上觀，勢成，則從之；勢不成，則背之，乃尋常事。

相較二戰前，天下盛平日久，面對可能出現的亂世，應對之心有幾堅定，讓人相當懷疑。一場疫情已測試出全球有幾手足無措，縱有感時之將至，硬件設備現實上亦非一蹴而就。整個局面的最大弱點，為穩定與否繫於美國一國。俄羅斯雖可左右大局，亦只會跟進，不會主導，他國更如是。而美國穩定與否，繫於總統。拜登可信否？比如近日有共和黨議員要求拜登接受認知測試。

近年累積的疑問，例如麻生太郎曾爆響口，意大利G7代表最初話新冠肺炎只有黃種人會感染。為何有此判斷？將來也未必有答案，但會有個初步了斷，約5年後各大周期交匯處先嚟料。可能會有好多大場面係戰後出生的兩三代人，一生都未見過。將來回望當下，或自覺不是一回事。昨日樵村漁浦，今日瓊川銀渚。山色捲簾看，老峰巒。錦帳美人貪睡，不覺天孫剪水。驚問是楊花？是盧花？

Mr. Tregunter

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