中國持續打擊加密幣，繼日前四川bitcoin礦場集體被斷電後，最新農行（1288）發聲明，禁止涉及虛擬貨幣交易客戶准入。Bitcoin日內大幅波動。

農行聲明指堅決不開展、參與任何與虛擬貨幣相關的業務活動，亦禁止涉及虛擬貨幣交易客戶准入，一旦發現相關行為，將立即暫停賬戶交易、終止客戶關係，及報告有關部門。

Bitcoin日內大幅波動，據CoinDesk報價，最高曾見36,119美元，最低見32,322美元，現報33,146美元，路6.79%。

四川省發改委、四川省能源局一份題為「關於清理關停虛擬貨幣『挖礦』項目」的通知，日前在網上廣傳，通知要求四川各市州於今日完成省內26個疑似虛擬貨幣挖礦重點項目的甄別、清理和關停工作，同時要求發電企業立即停止向虛擬貨幣挖礦項目供電。

文件亦表示，各市州的政府，國家電網四川省電力公司、省能投集團，及中央在四川發電企業及省屬國有發電企業，都應落實國務院金融穩定發展委員會第51次會議提及，關於「打擊比特幣挖礦行為」的要求。

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