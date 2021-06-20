【本報訊】本港連番受社運及疫情打擊，零售市道一蹶不振，連帶商舖租金急插水。差估署早前公開2021至2022年度，多區物業的應課差餉租值，其中四個地標式商場，即中環國際金融中心（IFC）、銅鑼灣時代廣場、九龍站圓方及尖沙嘴海港城，均湧現租值低過百萬元的舖位。

IFC舖急挫25%

差估署每年公佈下年度多區不同物業的應課差餉租值，當中會以10月1日作為估價依據日期，即根據當日物業租金水平估算物業來年租金。至於應課差餉租值，則為假設物業在估價指定日期空置出租，每年可得的租金，並根據相關租金徵收物業差餉。

據2021至2022年度估價冊，IFC、圓方、海港城及時代廣場均出現估值低過百萬元的舖位。其中，中環IFC平日大多為消費力高的中高產人士集中地，惟場內最新有四個舖位租值跌穿百萬元，佔商場舖位總數198個約2%；包括最低租值的3樓3007號舖，現由美國香水品牌Le Labo租用，來年度租金估值僅約88.8萬元，較本年度118.8萬元急挫約25%；而每月租金亦只價值7.4萬元。

至於一向名店林立的海港城，隨着旅客消失，去年變得吉舖連連。差估署更估算該商場新一年度將有10個舖位租值跌穿百萬元，佔商場舖位總數184個的5.4%；其中以3樓LCX 21A號舖情況最為慘烈，一年租值僅31.8萬元，即每月租金僅價值2.65萬元。

自疫情爆發以來，各地「封關」下，訪港旅客絕迹，本港零售市況慘淡。許多大型國際品牌紛紛不敵「寒冬」，棄租核心區舖位，造就機會予口罩商及民生店舖殺入核心區一線地段。連鎖口罩店masklab去年9月轉戰實體門店，不足一年已開設六間分店，當中最為矚目莫過於中環皇后大道中華人行地下舖位。

masklab棄選址圓方

該公司零售負責人Alan，曾多次為品牌物色不同靚舖，包括上述華人行龍頭舖王。他表示，一般租舖前需約一至兩星期作準備，如進行分析及統計人流等工作，當中需特別注意舖位於不同時段的人流情況。

本報記者早前與Alan分別走訪圓方火區1樓1000號舖，以及海港城海洋中心4樓407號舖等兩個平價舖位，他坦言：「圓方入場舖位位置好隔涉，雖然個舖面積大啲，但注目度好低；畀我揀一定揀海港城間舖，對正扶手電梯。」Alan續指，隨着疫苗接種展開，本港疫情漸趨穩定，市場普遍預期經濟於短期內復蘇，近期舖租已較去年回升。