宏利與安聯投資去年底宣佈合組強積金策略聯盟，最近積金局正式批准宏利成為安聯強積金計劃的保薦人。據強積金顧問駿隆統計，截至5月，宏利的強積金市場佔有率為24.9%，連同安聯投資的0.9%市佔率，宏利的市佔率將提升至25.8%，進一步拋離匯豐加恒生的24.4%，成為MPF市場一哥。

安聯投資早前向積金局申請，把「安聯強積金計劃」的保薦人換成宏利，計劃名稱亦會改成「宏利退休精選（強積金）計劃」，申請上月獲批，有關變動會在8月9日生效。安聯投資會繼續擔任計劃的受託人和投資經理，並在宏利多元經理強積金平台上繼續提供各項基金管理服務。

一般而言，「保薦人（Sponsor）」會就強積金計劃提供意見參考，包括決定業務策略及定價；而「受託人（Trustee）」會負責管理、監控及維持強積金計劃運作。

安聯投資亞太區機構業務總監曹偉邦回覆查詢時表示，公司申請過程頗順利，而目前最重要的工作是確保旗下強積金計劃成員可以順利過渡至宏利。

宏利回覆時表示，此安排可讓安聯投資現有的強積金客戶繼續投資計劃的基金，同時可享用宏利為客戶提供的一系列專業支援及電子服務，而作為環球主動型投資管理公司的安聯投資將繼續發揮其核心優勢，為計劃提供投資方案。

現時宏利為旗下強積金計劃成員提供29款成分基金，安聯投資則為計劃成員提供13款成分基金。積金局網站顯示，宏利旗下基金管理費由0.75至1.15%不等；安聯投資的基金管理費則是最高0.75%至1.18%。被問到合組聯盟後會否下調收費和整合旗下基金，宏利表示有關聯盟並不影響強積金計劃的收費、基金數目及運作。

積金局則表示，強積金計劃轉換保薦人是一項商業決定，該局已要求受託人必須確保整個安排過程順暢，涉及的計劃成員利益不受影響。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略