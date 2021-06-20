【分析】

美國聯儲局會後聲明市場視為「放鷹」，本能反應挾高美滙及美債息率，惟10年期國債息率翌日已回軟跌穿1.5厘，各地方聯儲行行長言論，繼續鷹鴿爭持。財資界認為，美國即使加息也屬一、兩年後，市場未到鷹鴿分水嶺，暫無恐慌情緒或大散迹象，近日美債息跌價升，雖然反映部份高風險資產避險流向債市，但毋須過度擔憂資金急速流出新興市場。

尤其下半年本港續有新股招股及內地經濟偏穩，業界估仍有資金流入中港市場，港滙亦不致因美元強而大幅走弱。

投資市場具指標性的美國10年期國債息率，議息後曾高見1.59厘，上周五回落至1.44厘，美滙指數則未見腳軟，續升至92.2。

渣打金融市場環球區域主管陳銘僑認為，議息後債息及美元一輪衝高，是本能反應，市場早已折算了2023年加息機會很大的預期，只是儲局沒有明言，今次順應大勢講清楚，亦免得對通脹狀況掉以輕心，外界覺得當局放鷹即時回應，但市場並無恐慌情緒出現。與八年前美聯儲預示削債引發「縮減恐慌」不同，他謂現時即使後年加息，也是一、兩年後緩慢之事，資金不會視通脹預測或短息抽升，為急速撤離新興市場的導火線。

他反而關注美國因控疫及疫苗接種理想，經濟及消費強勁復蘇現象若能持續，推升美元及長債息年內或升逾1.7厘；相比之下，區內疫情反覆的新興市場（如次季東南亞表現），資金流走至美元資產的壓力便會增大。至於中港及南韓等東北亞地區，活動需求一直穩定，下半年續有吸引力的企業來港招股，內地經濟及控疫穩健，他相信仍有資金流入中港市場，港滙不會因美元強而走弱太多，有招股時甚至會俟近兌每美元7.75至7.76偏強水平，上市後資金調走才會引發港滙短暫波動。

專家料美元升勢難持久

對於儲局及市場路向是否鷹鴿爭持，東亞銀行（023）高級外滙市場策略師葉澤恒稱，局內委員續現意見或投票分歧，並不出奇，債息先升後回不是因通脹擔憂回落，是反映部份高風險資產避險而轉向債市，引致價格調整；但當前儲局縮表時間及規模仍待公佈，「市場唔使咁快驚定資金大幅流出新興市場」，外界對儲局早前聲明亦反應過敏，「夾硬」挾高美元升穿92關口，未必能夠持久，預料港滙仍能維持7.76至7.77區間上落，直至港美息差拉闊及期貨價有異動，才是關注訊號。

東方滙理銀行新興市場策略師張敬勤亦指，未覺市場進入鷹鴿分水嶺，議息聲明「只是由之前太多鴿，現在冇咁鴿」。目前至年底開始縮表計，當局每次聲明都會令市場更消化訊息攤銷震盪，他預期未來兩、三個月美國經濟數據仍然利好，只要儲局不突然超預期放鷹，投資者逐險胃納仍有支持，市場不會大散。