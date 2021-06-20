【本報訊】虛擬土地的出現，竟帶來了虛擬職位。其中土地建築師（Voxel Architects）為虛擬世界不可或缺的工種，沙盒最大地主之一的Whale表示，旗下四幢虛擬建築物均聘請虛擬建築師興建，每幢盛惠約1.5萬美元。

此外，虛擬角色配件設計師（Skins Designer）及數碼資產創造者（Digital Asset creator） 需求甚廣，分別為用戶角色設計鞋子、家具等，後者收入最高可達12萬美元。

其餘工種亦有活動策劃（Events coordinator），即在虛擬世界籌劃社交活動，協助品牌營銷；社區經理（Community manager），管理特定土地區域維持正常運作。以上職位均設兼職或全職，收入介乎1萬至8萬美元不等。

工種創新之餘，用家旗下NFT及資產收藏品亦有別於現實世界。Whale 2019年起以約75萬美元投資NFT及加密資產；截至今年5月累計擁有1.3萬件NFT資產，當中虛擬土地佔13%（1,800幅），其餘則為藏品，例如NBA TopShot（虛擬籃球卡）、Avastars（虛擬角色）、CryptoMotors（虛擬汽車）。

NFT唱片值355萬美元

在眾多NFT資產中，最高價要數到「Ultraviolet Gold Vinyl #1/5」，公司一個月前以355萬美元買入，「這是區塊鏈首張音樂唱片，考慮到其歷史價值及意義，就立即買入」。